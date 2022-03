Iachtchouk (ex-Anderlecht) à propos de la guerre en Ukraine : « Moi, je ne sais plus vivre »

L’agent de Mykhaylichenko est Sergei Serebrennikov (ex-Club Bruges, Charleroi et Cercle Bruges), qui est assisté par Oleg Iachtchouk, joueur d’Anderlecht entre 1996 et 2006.

Comme tout Ukrainien, l’ancien attaquant est très abattu par les événements.

Oleg, tout d’abord, est-ce que votre famille va bien?

Mes parents ont travaillé pendant des années à Neerpede mais sont pensionnés; ils sont restés en Belgique. Par contre, je m’inquiète pour ma sœur, qui veut rester en Ukraine avec son mari. Une de ses trois filles est arrivée en Belgique, les deux autres restent sur place. J’ai proposé à ma sœur de venir ici, mais elle ne veut pas.

Elle vit dans une région fortement touchée?

Dans un village près de Ternopil, à 120 kilomètres de Lviv. Il n’y a pas beaucoup de grandes villes dans les alentours, donc pour le moment, ça va encore. Jusqu’à présent, c’est surtout l’aéroport militaire de Ternopil qui a été bombardé.

Vous vivez dans la peur, Oleg.

Je ne sais plus vivre. Je ne dors presque plus. En plus, j’ai eu le Covid-19 la semaine passée, alors que je ne suis jamais malade. Je suis les nouvelles de très près via la télé et via mes amis sur place. Plusieurs d’entre eux ont rejoint l’armée. Je ne sais pas tous les joindre, donc je ne sais pas s’ils sont encore en vie.

Vous vous sentez coupable d’être ici?

Coupable pas, mais impuissant. Le monde entier aide l’Ukraine et la solidarité dans le pays n’a jamais été si grande, mais est-ce suffisant?

Comment est-ce que vous voyez évoluer les choses?

L’OTAN ne va pas intervenir pour ne pas provoquer de Troisième Guerre mondiale et Poutine ne va pas s’arrêter. S’il s’agissait d’une guerre entre troupes terrestres, nous gagnerions. Nous sommes prêts à nous battre jusqu’à la fin. Mais que faire contre des attaques aériennes?

Vous avez pu aider Mykhaylichenko?

Depuis le début de la guerre, je ne sais plus voir un match de foot. Si j’étais encore joueur, je ne sais pas si je pourrais jouer. Mais j’ai quand même félicité Mykha pour son match contre Ostende.