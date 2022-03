Nouvelle mini-série sur France 2: Pauline seule contre tous

France 2 diffuce ce mercredi soir "Ce que Pauline ne vous dit pas", mini-série en quatre épisodes avec Ophélia Kolb ("Dix pour cent") dans le rôle principal.

Réalisée par Rodolphe Tissot (Ainsi soient-ils, Les petits meurtres d’Agatha Christie, La Dernière vague…), Ce que Pauline ne vous dit pas aborde le thème de l’injustice et de la difficulté de se battre face à la machine judiciaire.

Le pitch? Olivier Borel (Antoine Berry-Roger) vient de mourir, tombé dans son jardin du haut d’un échafaudage de fortune. Son épouse Pauline (Ophélia Kolb, vue dans Dix pour cent), qui est en instance de divorce, était sur place. C’est d’ailleurs elle qui a prévenu les secours, mais après être retournée chez elle avec ses enfants. Une attitude qui l’accuse. Et chaque fois qu’elle tente de se justifier, elle s’enfonce un peu plus… Même Damien, son fils de 8 ans qui a vu la scène de loin est persuadé qu’elle est coupable.

La machinerie judiciaire se met en place, les services sociaux s’en mêlent. Pauline fait face à l’hypocrisie puis à la rage et l’acharnement de sa belle-famille, Bernard (Pierre Arditi) et Blandine Borel (Hélène Alexandridis). Elle n’a pas les mots pour se défendre, elle est fragile, imprévisible. C’est une femme brisée par des années de mépris et de petites humiliations quotidiennes.

La juge d’instruction Morgane Sabbaly (Grace Seri) – presque aussi fragile qu’elle au sein de l’institution – y voit rapidement un mobile.

«Un vrai travail d’équipe»

Le tournage a eu lieu essentiellement à Tours, en plein confinement, du 25 mars au 21 mai 2021. Et pour Ophélia Kolb, il était impensable de rater ce rôle d’une mère fragile, prise dans la tourmente judiciaire.

"Quand j’ai lu le scénario, je me suis dit qu’il fallait que je sois Pauline. J’ai passé des essais. Et après le deuxième, j’avais l’impression de l’avoir raté. J’ai pleuré toute la journée", indique-t-elle à nos confrères de La Nouvelle République. Mais ce n’était qu’une mauvaise impression. Elle a été prise et a pris beaucoup de plaisir à tourner avec Rodolphe Tissot. "C’était un vrai travail d’équipe et avec le réalisateur Rodolphe Tissot, on a partagé le même bagage pour aborder le personnage."

