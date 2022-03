Offres d’emploi: on est en train de battre des records

"Les métiers en pénurie, c’est devenu endémique et universel"

Comment amener les demandeurs d’emploi vers les métiers où on manque de bras? Pourquoi les jeunes ne s’y ruent-ils pas?

"Nous formons", martèle la patronne du Forem, en réponse aux appels des entreprises wallonnes, stressées par les pénuries de main-d’œuvre. "On lance de nouveaux produits sur lesquels on informe, on fait des essais métiers, on va jusque dans les écoles… " Mais il faut bien l’admettre, ça ne suffit pas.

Et si on essayait une autre méthode? Quelque chose de plus strict, plus directif et moins incitatif? Vous n’allez pas suivre une formation pour combler les manques dans les métiers en pénurie? Hop, sanction!

Marie-Kristine Vanbockestal le répète depuis des années et elle n’a pas changé d’avis: " On n’envoie pas des gens en formation avec fusil dans le dos. Il faut donner l’envie". Même chez les patrons, certains sont d’accord avec ça: une formation contrainte, ça ne marche pas.

Alors? "Alors, il faut travailler sur la motivation et la sensibilisation, casser les stéréotypes, expliquer. Encore et encore. Pas seulement le Forem, mais aussi les entreprises, les écoles… "

Ce que les jeunes nous disent

Pour savoir comment donner l’envie aux jeunes de se diriger vers filières des métiers en pénurie, il faut savoir pourquoi ils n’y vont pas. Leur poser la question. C’est la base, comme ils disent…

Le Forem l’a fait, au début du confinement de 2020. L’enquête a porté sur 6 000 personnes de moins de 25 ans (demandeurs d’emploi, étudiants du supérieur et du secondaire, à parts égales). Alors, pourquoi? "Le résultat, il est… affligeant. Parce que c’est le même qu’il y a 20 ans ", explique l’administratrice générale du Forem.

- EdA Le premier frein, la première image toute faite: "Ce sont des métiers pénibles". "OK, réagit Marie-Kristine Vanbockestal. Dans la construction, quand il pleut, il pleut. Mais il y a des appareils de levage, une automatisation qui facilite quand même l’exercice."

Ensuite, deuxième frein, on a les conseils des parents, " qui eux-mêmes véhiculent des images fausses. Et donc, quand on veut casser des stéréotypes, il faut s’adresser autant aux parents qu’aux jeunes."

Que disent-ils encore, les moins de 25 ans? Ce qui est neuf dans leurs attentes, signe d’une mentalité qui évolue, c’est qu’ils cherchent "un métier qui fasse sens". Marie-Kristine Vanbockestal sourit. "Dit comme ça, c’est un peu bateau. Mais ils sont beaucoup à le dire. Il faut en tenir compte. Tout comme il faut entendre leur souhait de pouvoir concilier un métier et la vie sociale, un sport, etc. "

France, Pays-Bas, USA, même combat

C’est donc ce que veulent les jeunes Wallons, ce qui les tiendrait éloignés des filières permettant de se former aux métiers où les entreprises pleurent pour avoir des bras (et des cerveaux).

Les jeunes Wallons, mais pas seulement. "Ça se vérifie dans d’autres pays. Le phénomène des pénuries est devenu endémique et universel. Endémique, parce que Marie Arena (ex-ministre de l’Emploi) s’en occupait déjà en 2000. Et ça ne diminue pas. Et universel, parce que c’est pareil en France, aux Pays-Bas, et désormais aux USA, alors que le système n’est pas tellement bienveillant face au gens qui ne travaillent pas. La Chine elle-même y est confrontée… C’est devenu sociologique, culturel. Et là, on n’est plus dans la sphère opérationnelle du Forem."

Un argument bien pratique pour esquiver les critiques adressées au Forem? "Nous ne sommes pas insensibles aux critiques. Et on essaie d’être innovant. Quand on fait du sur-mesure pour une entreprise, par exemple, ça marche (NDLR: Coup de poing Pénuries"). " Trouver 15 CDI pour Wanty via une de ces opérations, par exemple: 180 réponses, 80 présélections et aucun problème pour recruter 15 travailleurs. Un client satisfait, momentanément. "Mais ce sont des petits pas. Est-ce que l’addition de ces petits pas aura des résultats manifestes? Je n’en sais rien."