Un accident s’est produit ce mardi en début de soirée sur l’E411, dans le sens Namur-Bruxelles, à hauteur de Rosières.

Un bus TEC et un véhicule léger sont impliqués dans cet accident au kilomètre 14.2. Le véhicule serait immobilisé contre la berme centrale, signale le site de la police fédérale dans une mise à jour postée à 18h40.

Les conducteurs empruntant l’autoroute sont invités à la plus grande prudence dans ce secteur. Des ambulances sont sur place et on signale d’importants bouchons.