Plus de 2,5 millions de personnes en Ukraine auraient demandé à être emmenées en Russie, selon Moscou

Plus de 2,5 millions de personnes en Ukraine auraient demandé à être emmenées en Russie depuis plus de 1.900 localités, selon Moscou, indiquent les agences de presse ANP et DPA.

Ces personnes auraient approché le pays via divers canaux de communication, selon le ministère russe de la Défense. Ces chiffres n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Les Nations Unies ont indiqué que plus de 2 millions de personnes ont déjà quitté l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe. La plupart ont été en Pologne, Hongrie, Roumanie, Moldavie et Slovaquie.

D’après le ministère russe, 723 étrangers ont été emmenés mardi et mis en sécurité depuis la ville de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine.

Selon des données russes toujours, plus de 174.000 personnes ont fui vers la Russie, dont 44.250 enfants. Une importante minorité de russophones vit en Ukraine.