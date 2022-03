L’Europe vise "deux tiers de gaz russe en moins d’ici la fin de l’année"

La Commission européenne a présenté mardi des propositions visant à rendre l’Union indépendante à terme du gaz et d’autres énergies fossiles provenant de Russie.

Pour la fin de cette année, il devrait déjà être possible de réduire la demande européenne en gaz russe de deux tiers, selon l’exécutif européen. La Commission veut aussi donner plus de leviers aux États membres pour protéger leurs citoyens contre les prix élevés de l’énergie.

Le débat sur la place du gaz et de l’énergie nucléaire dans le bouquet énergétique européen, les prix sans cesse plus élevés et, désormais, l’invasion russe de l’Ukraine ont accentué l’urgence d’un large paquet énergétique, présenté mardi. "Nous devons assurer notre indépendance vis-à-vis du pétrole, du charbon et du gaz russes. Nous ne pouvons tout simplement pas dépendre d’un fournisseur qui nous menace ouvertement", a affirmé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Le plan s’intitule REPowerEU (ré-énergiser l’Union européenne). Il devrait être possible, selon la Commission, de se défaire entièrement des carburants fossiles russes d’ici 2030, à la fois par la diversification du mix énergétique, par une augmentation des importations de gaz liquéfié (GNL) et de gaz naturel d’autres pays, et par la production et l’importation de biométhane et d’hydrogène vert. Dans le même temps, l’Europe se doit de réduire plus rapidement son recours aux énergies fossiles, dit la Commission, qui mise à cet égard sur un usage plus efficace et davantage de renouvelable.

Pour protéger les ménages les plus vulnérables contre la hausse des prix de l’énergie, la Commission veut donner aux États membres davantage de possibilités de réguler les prix dans des circonstances exceptionnelles, ou d’aller chercher des recettes sur les bénéfices excédentaires des opérateurs et sur la bourse des droits d’émissions de CO2, au profit des consommateurs. Un assouplissement des règles sur les aides d’État devrait aussi aider les entreprises qui souffrent de la hausse des prix de l’énergie.

Enfin, la Commission fixe l’objectif que les réserves de gaz européennes soient remplies à 90% pour le 1er octobre de chaque année, avant la saison hivernale.

"J’exposerai les idées de la Commission aux dirigeants européens à Versailles (ces jeudi et vendredi, NDLR), puis je m’emploierai à les mettre rapidement en œuvre avec mon équipe", a assuré Mme Von der Leyen.