Le débrief du jour: Soldats belges à la frontière ukrainienne | Mesures pour les prix de l’énergie | Zemmour accusé d’agressions sexuelles

Des militaires belges partent s’entraîner à la frontière ukrainienne; l’UE dévoile des mesures pour limiter les conséquences de la hausse des coûts de l’énergie; en Belgique, le prix du gasoil de chauffage est en hausse: voici ce qu’il faut, entre autres, retenir de l’actualité de ce mardi 8 mars 2022.

1. Départ de militaires belges pour la frontière ukrainienne

Une délégation de plus de 130 soldats belges a pris l’avion au départ de Meelbroek, à destination de la frontière ukrainienne en Roumanie. Leur objectif est de s’entraîner pour appréhender une menace russe contre les pays de l’OTAN.

2. L’Union Européenne affronte la hausse de l’énergie

La Commission européenne présente des solutions aux Etats membresce mardi. L’objectif est d’amortir le choc énergétique et de diversifier les sources d’approvisionnement. Encore aujourd’hui, l’UE importe de Russie plus de 40% de son gaz et 25% de son pétrole, selon Eurostat.

3. Zemmour est accusé d’agressions sexuelles

Dans une vidéo diffusée par Mediapart, huit femmes témoignent contre Eric Zemmour. Le candidat français d’extrême droite les aurait agressées sexuellement entre 1999 et 2019.

4. En Belgique: hausse du prix du gasoil de chauffage

Ce mercredi, le prix maximum du gasoil diesel (application chauffage) et du gasoil de chauffage 50S repartent à la hausse.

5. Mobilisation pour la journée des droits des femmes

Des femmes sont en grève ce mardi. C’était notamment le cas à Ath. Cette action symbolique a été l’occasion pour elles de sensibiliser à la cause féministe et pour l’égalité des droits entre les genres.