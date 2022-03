Murder Party, Animals, Blacklight, Goliath, La Mif, etc.: les 8 sorties cinéma de ce mercredi 9 mars

Des pesticides, un escape game, un chien, de la violence gratuite et même un kimono: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 9 mars. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Murder Party

Comédie policière de Nicolas Pleskov. Avec Eddy Mitchell, Alice Pol, Miou-Miou et Gustave Kervern. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

Une jeune architecte venue concourir pour la rénovation du manoir d’un célèbre concepteur de jeux de société voit celui-ci mourir, presque sous ses yeux. S’engage alors un jeu morbide, grandeur nature, pour démasquer le meurtrier.

Ce qu’on en pense

Un vaudeville ringard qui prétend plagier, en mode humoristique, le À couteaux tirés de Rian Johnson. Mais n’est pas plus intéressant qu’une partie de Cluedo. Une catastrophe.

La critique complète

2 La Mif

Drame de Fred Baillif. Avec Claudia Grob, Anaïs Uldry et Kassia da Costa. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Le quotidien d’adolescentes placées en foyer d’accueil.

Ce qu’on en pense

Les itinéraires de ces jeunes filles cabossées par la vie interrogent judicieusement sur la fonction des institutions chargées de les protéger, et qui semblent oublier l’essentiel: l’amour, pardi.

La critique complète

L’interview de Fred Baillif

3 Goliath

Thriller de Frédéric Tellier. Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney et Emmanuelle Bercot. Durée: 2 h 01.

Ce que ça raconte

Un avocat idéaliste, une activiste écolo dont le mari est tombé gravement malade, et un lobbyiste sans cœur (super Pierre Niney) s’écharpent autour de l’usage des pesticides, et de la façon dont ils empoisonnent la population.

Ce qu’on en pense

La démonstration de Frédéric Tellier est un peu académique, et loin des sommets atteints par les films américains au propos similaire (Dark Waters), mais se veut édifiante sur la façon dont le monde, et ici l’Europe, privilégie l’argent à la santé.

L’interview d’Emmanuelle Bercot

4 Blacklight

Film d’action de Mark Williams II. Avec Liam Neeson (et seulement lui). Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Un vieil agent au service du gouvernement américain et chargé d’éliminer les employés un peu récalcitrants, se rebelle. Forcément, ça ne plaît pas à son employeur.

Ce qu’on en pense

Liam Neeson, 69 ans, continue de courir plus vite que des gamins de 30 balais, et castagne à tout va dans un "action movie" aux enjeux ridicules. Nul, du début à la fin.

La critique complète

5 Animals

Drame de Nabil Ben Yadir. Avec Soufiane Chilah et Gianni Guettaf. Durée: 1 h 32. Interdit aux moins de 18 ans.

Ce que ça raconte

Ce jour-là, en sortant se balader, Brahim, jeune homme anonyme et sans histoires, va faire une rencontre qui va changer son chemin de vie à jamais.

Ce qu’on en pense

Nabil Ben Yadir (Les Barons) s’inspire de l’histoire vraie et tragique d’Ihsane Jarfi, dans un récit glaçant et maîtrisé, qui donne à voir toute l’horreur et l’inhumanité de l’homophobie. Âmes sensibles, à bon entendeur…

6 Kung Fu Zohra

Comédie de Mabrouk el Mechri. Avec Sabrina Ouazani et Ramzy Bedia. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Pour ne pas briser le cœur de sa fille, Zohra décide de rester avec son mari violent. Mais pour se défendre, elle va apprendre le kung-fu.

Ce qu’on en pense

Malgré les intentions louables et les notes d’humour bien placées, le film tourne vite en rond et contient beaucoup de bla-bla inutile. Dommage.

7 Nr. 10

Drame d’Alex Van Warmerdam. Avec Tom Dewispelaere. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Günter partage sa vie entre sa femme, sa maîtresse et ses pièces de théâtre. Tout vole en éclat le jour où un inconnu lui murmure un charabia à l’oreille.

Ce qu’on en pense

Un étrange film aux élans fantastiques qui règle ses comptes avec la religion. Tellement perché qu’on a eu du mal à rentrer dedans.

8 Dog

Comédie dramatique de Channing Tatum & Reid Carolin. Avec Channing Tatum. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Espérant réintégrer l’armée, le Ranger Briggs accepte de conduire Lulu, un berger malinois militaire, aux funérailles de son maître. Problème: Lulu est Satan incarné, et va lui en faire baver.

Ce qu’on en pense

Channing Tatum (Magic Mike) signe sa première co-réalisation dans ce road-trip canin léger mais efficace. Wouf.