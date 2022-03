Mis en veille, le dispositif Covid bruxellois n’oubliera pas les réfugiés ukrainiens

Le baromètre est passé au jaune. Aussi, Bruxelles met-elle en veille son dispositif covid. Les capacités des centres de vaccination et dépistage seront réduites. Les réfugiés ukrainiens auront les mêmes accès aux soins covid que les Belges.

Avec le passage en code jaune du baromètre corona, synonyme de levée de presque toutes les dernières restrictions sanitaires, la Région bruxelloise va graduellement mettre en veille la plupart de ses dispositifs anti-Covid. Elle passe ainsi d’une gestion de crise à une gestion de risque, a indiqué mardi la responsable Covid de la Commission Communautaire commune, Inge Neven, lors d’un point presse.

Les capacités des centres de dépistage et de vaccination vont être réduites progressivement, tout en veillant à assurer une capacité minimale en cas de besoin. Une attention particulière restera portée sur les personnes vulnérables tandis que les acteurs de première ligne (pharmacie, maisons médicales et médecins généralistes) continueront à effectuer des tests et aideront à la vaccination.

"En cas de nécessité ou si l’on se retrouve face à un nouveau variant agressif ou une résurgence du virus, il sera possible de réactiver les dispositifs mis en veille", a assuré Neven.

Bruvax reste active

La plateforme Bruvax restera toutefois active, la "vaccination étant le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres".

Quant aux règles de Testing & Tracing, elles seront adaptées lors de la Conférence Interministérielle Santé publique de demain/mercredi.

La phase fédérale du plan national d’urgence décrétée le 13 mars 2020 prendra, elle, fin le 11 mars prochain.

La responsable Covid de la Cocom a par ailleurs indiqué que les réfugiés ukrainiens recevaient un statut particulier qui leur permet d’avoir accès gratuitement aux tests et aux vaccins aux mêmes conditions que les habitants belges.