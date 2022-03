Mbappé dans le groupe parisien pour affronter le Real Madrid

Le Français, blessé au pied à l'entraînement, devrait tenir sa place en Ligue des Champions face au Real Madrid.

Paris a tremblé pour Mbappé! Après avoir (encore) impressionné la planète foot lors de la rencontre aller face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, la pépite française s'est blessée au pied à l'entraînement ce lundi après un contact avec Idrissa Gueye. L'incertitude était grande de voir le joueur originaire de Bondy sur la pelouse pour affronter les Merengues.

L'information a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux et dans la presse française. Les supporters du PSG craignaient déjà de devoir jouer ce match retour sans leur star au stade Santiago Bernabeu après le 1-0 du match aller.

Mais ce mercredi les nouvelles sont plus optimistes. Les médias français relayaient que le PSG se voulait rassurant. Dans la journée, le club parisien a dévoilé son groupe pour la rencontre et Mbappé en faisait bien partie (au contraire de Herrera et Kurzawa).

S'il n'est pas encore acquis que la pépite française débute ce mercredi, c'est un pas dans la bonne direction. La décision définitive devrait être prise ce mercredi matin mais l'attaquant tient absolument à jouer.

Les examens pratiqués avaient déjà rassuré le staff parisien car aucune fracture n'a été observée.

Mbappé défend Gueye

Auteur de la semelle qui a provoqué tant de craintes côté parisien, Idrissa Gueye a été la cible de nombreuses insultes de la part de supporters sur les réseaux sociaux. En fin d'après-midi, Mbappé a posté une photo sur Instagram sur laquelle on le voit célébrer un but avec Gueye. L'attaquant français y a tagué le nom de son équipier avec un cœur à côté pour mettre fin à la polémique.