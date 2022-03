Départ de 130 soldats belges pour la frontière ukrainienne : "Personne n'y croyait, mais il y a une guerre sur notre continent" (vidéo)

Un groupe de 135 soldats belges a quitté mardi matin l'aéroport militaire de Melsbroek en direction de la Roumanie. Le Premier ministre fédéral Alexander De Croo (Open Vld) et la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) étaient présents pour saluer le départ des soldats.

Les soldats belges, tous issus des lanciers de Marche-en-Famenne, rejoignent un groupe de soldats français à la frontière ukrainienne. L’objectif premier est de s'entraîner ensemble et d'effectuer des exercices militaires.

"Dans le contexte de la guerre en Ukraine, il est important de montrer la présence des troupes de l'OTAN", insiste le Premier ministre De Croo qui était présent sur le tarmac de Melsbroek pour saluer le départ de nos militaires. "Nous voulons répondre à la grave menace à la frontière de l'OTAN, en montrant notre solidarité et en prenant nos responsabilités. Il n'y a actuellement aucune menace directe contre les pays de l'OTAN, mais nous voulons montrer que nous sommes prêts."

La semaine dernière, une plus petite délégation, d’une trentaine de personnes, est déjà partie pour la Roumanie, portant le total des troupes belges à environ 160 soldats sur place. En plus des troupes terrestres, on note également la présence d’un soutien logistique et des services médicaux. Au total, ce sont environ 300 Belges qui seront sur place. La délégation française est, elle, composée d'environ 500 personnes.

Pour l'instant, il est prévu que les troupes belges restent trois mois sur place, mais cette période pourrait être prolongée à mesure que la situation évolue.

LIRE AUSSI | Militaires belges à la frontière avec l’Ukraine: "La cerise sur le gâteau" (vidéo)

LIRE AUSSI | Derniers préparatifs pour les militaires belges avant le départ : « Il n’y a pas d’inquiétude »