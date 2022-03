Guerre en Ukraine: le point sur la situation ce mardi 8 mars, 9 personnes tuées dont 2 enfants dans un bombardement à Soumy

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie ce mardi 8 mars 2022.

Moscou annonce des «cessez-le-feu» locaux

La Russie a annoncé lundi soir la mise en place de cessez-le-feu locaux dans plusieurs villes ukrainiennes à partir de 07H00 GMT mardi pour permettre l’évacuation de civils via des couloirs humanitaires, à l’issue d’une troisième session de négociations avec les Ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui accusé lundi l’armée russe d’avoir fait échouer l’évacuation des civils via les couloirs humanitaires qui devaient être mis en place à la suite de précédents pourparlers.

L’ONU a de son côté réclamé des "couloirs sûrs pour fournir de l’aide humanitaire dans les zones d’hostilités" en Ukraine.

Bombardements à Soumy

Au moins neuf personnes, dont deux enfants, ont péri lundi soir dans une frappe aérienne sur la ville de Soumy, à quelque 350 km à l’est de Kiev, ont indiqué mardi les services de secours ukrainiens."Des avions ennemis ont attaqué insidieusement des bâtiments d’habitation", ont indiqué sur Telegram les services de secours, arrivés sur les lieux vers 23h00 locales. Soumy, proche de la frontière russe, est le théâtre de violents combats depuis plusieurs jours.

Occidentaux d’accord pour «augmenter» le coût pour la Russie

Le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson sont "déterminés à continuer d’augmenter le coût" infligé à la Russie en réponse à l’invasion de l’Ukraine, selon un communiqué publié lundi par la Maison Blanche.

Le front très uni jusqu’ici des Occidentaux en matière de sanctions économiques semblait se fissurer lundi sur la question d’un embargo sur les ventes d’hydrocarbures russes, une option que rejette l’Allemagne, dépendante de ses approvisionnements en gaz russe. Le président américain "n’a pas pris de décision à ce stade" sur un tel embargo, a précisé sa porte-parole.

Avertissement de Moscou sur un embargo pétrolier

La Russie a mis en garde lundi contre des "conséquences catastrophiques" pour le marché mondial de la mise en place d’un embargo occidental sur le pétrole russe, discuté par Washington et l’Union européenne.

"La flambée des prix risque d’être imprévisible et d’atteindre plus de 300 dollars pour un baril, voire plus", a affirmé le vice-Premier ministre russe, chargé de l’Énergie, Alexandre Novak, cité par les agences de presse russes.

Un deuxième centre nucléaire pilonné, selon l’AIEA

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré lundi avoir reçu des informations selon lesquelles des obus d’artillerie avaient endommagé un centre de recherche nucléaire ukrainien à Kharkiv, sans "conséquences radiologiques". "L’inventaire de matières radioactives du site est très faible" a fait valoir l’AIEA, assurant que "les dommages (...) signalés n’auraient eu aucune conséquence radiologique."

Moscou a déployé la quasi-totalité des troupes massées à la frontière (Pentagone)

La Russie a envoyé en Ukraine la quasi-totalité des troupes massées ces derniers mois à la frontière entre les deux pays, soit plus de 150.000 soldats, a estimé lundi le Pentagone, qui a dépêché 500 militaires supplémentaires en Europe pour renforcer la sécurité de l’Otan.

La Banque mondiale approuve une aide immédiate de 489 millions de dollars

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé lundi un programme d’aide supplémentaire immédiat pour l’Ukraine baptisé "Financement de la reprise après une urgence économique en Ukraine" ou "Libérez l’Ukraine", avec un décaissement immédiat de 489 millions de dollars.

13 morts dans le bombardement d’une boulangerie

Au moins 13 personnes sont mortes dans des bombardements qui ont touché une boulangerie industrielle à Makariv, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Kiev, ont indiqué les services de secours ukrainiens.

Plus de 1,7 million de réfugiés

Plus de 1,7 million de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février, dont plus de la moitié ont été accueillies en Pologne, selon les derniers décomptes de l’ONU.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a estimé que l’Europe pouvait s’attendre à recevoir cinq millions d’exilés si l’invasion de l’Ukraine et les bombardements des villes se poursuivaient.

Examen de demandes d’adhésion à l’UE

L’Union européenne a lancé la procédure pour l’examen des demandes d’adhésion de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie, a annoncé la présidence française du Conseil de l’UE.

Les trois pays ont déposé leur demande à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. La Commission européenne va devoir exprimer un avis officiel et les 27 devront ensuite décider s’ils accordent le statut de candidat aux demandeurs, avant des négociations longues et complexes.

Liste de pays «hostiles»

Moscou a établi une liste de pays "hostiles" à la Russie, auxquels les particuliers et les entreprises russes pourront rembourser leurs dettes en roubles, monnaie dont la valeur a perdu 45% depuis janvier.

Cette liste de pays comprend entre autres les pays de l’Union européenne, l’Australie, le Royaume-Uni, le Canada, Monaco, la Corée du Sud, les États-Unis, la Suisse et Japon.