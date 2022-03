Météo ce mardi 8 mars: du soleil et des températures en hausse

On fait le point sur la météo attendue pour ce mardi 8 mars 2022, à la lecture des prévisions de l’IRM.

C’est à nouveau une journée baignée de soleil qui nous attend, ce mardi, avec des maxima de l’ordre de 5 degrés en Haute Ardenne à 11 degrés en plaine, conformes aux valeurs de saison.

Le vent sera dans l’ensemble modéré mais parfois assez fort sur le relief avec des rafales jusqu’à 50 ou 60 km/h, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera serein à peu nuageux. Les minima oscilleront entre -4 et 2 degrés, d’est en ouest. Le vent sera faible à généralement modéré.

Ce mercredi, du soleil toujours au menu météo. Sur l’ouest, quelques nuages seront toutefois possibles. Les maxima se situeront entre 9 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 15 degrés en plaine. Le vent sera le plus souvent modéré, et dans l’est du pays plutôt faible, de secteur sud.