Guerre en Ukraine: Poutine annonce qu’il n’enverra pas de conscrits ou de réservistes en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé lundi qu’il n’enverrait pas de conscrits ou de réservistes combattre en Ukraine, assurant que l’offensive y était menée par des "professionnels" remplissant des "objectifs fixés".

"Je veux souligner le fait que les soldats passant la conscription ne participent pas et ne participeront pas aux combats. Il n’y aura pas non plus de conscription supplémentaire des réservistes", a déclaré M. Poutine dans un discours à la télévision à l’occasion de la fête du 8 mars qui marque le journée internationale des droits des femmes.

"Les objectifs fixés ne sont mis en oeuvre que par des militaires professionnels. Je suis certain qu’ils assurent de manière efficace la sécurité et la paix pour le peuple russe", a poursuivi M. Poutine.