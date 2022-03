Mehmet Aydogdu élu nouvel échevin à la suite à la démission de Pierre Stassart à Liège

Mehmet Aydogdu (PS), anciennement conseiller communal à Liège, a été élu par la majorité au conseil communal de Liège comme nouvel échevin de la ville de Liège lundi soir.

Il remplace Pierre Stassart (PS), qui avait démissionné de son poste à la suite de problèmes judiciaires.

L’avenant au pacte de majorité concernant l’élection de Mehmet Aydogdu (PS) comme nouvel échevin a été adopté lundi soir par la majorité au conseil communal de Liège, avec 24 voix pour, onze contre et onze abstentions, à la suite de la démission de Pierre Stassart de son mandat d’échevin.

Jean-Claude Marcourt (PS) s’est exprimé au sujet de l’entrée de Mehmet Aydogdu (PS) au sein du collège communal. "Je voudrais lui souhaiter le meilleur pour cette deuxième partie de législature. Le groupe socialiste sera derrière lui dans cette tâche difficile," a-t-il expliqué lors du conseil communal.

Mehmet Aydogdu (PS), artiste plasticien et philosophe devient ainsi le nouvel échevin de la Culture à la Ville de Liège, après plus de dix ans en tant que conseiller communal. Administrateur de plusieurs associations sans but lucratif, l’échevin d’origine turque a notamment étudié à l’Académie des Beaux-arts de Liège.

Le 14 décembre, Pierre Stassart a été condamné par le tribunal correctionnel de Liège, pour prise illégale d’intérêt au bénéfice de son ex-compagne, à une peine d’un an de prison avec sursis et à une amende de 16.000 euros avec sursis pour la moitié. La justice lui reproche d’avoir, en 2016, fait modifier les procédures lors de l’engagement de sa compagne de l’époque à la Haute École de la Ville de Liège. L’intéressé a interjeté appel.

Le bourgmestre Willy Demeyer avait d’abord annoncé, sous le couvert de la présomption d’innocence, que l’intéressé resterait échevin, mais qu’il ne pourrait conserver son poste en cas de condamnation définitive. Il a finalement dû revoir sa position face à la pression ambiante, notamment de l’opposition.

M. Stassart a alors été déchargé de ses compétences de l’instruction publique et de la petite enfance, qui ont été transférées à l’échevin Jean-Pierre Hupkens, mais est resté membre du collège communal. Ce qui ne contentait toujours pas l’opposition.

Plus tard, le bourgmestre de Liège a réclamé la démission de M. Stassart, sous peine de déposer une motion de méfiance, sans succès.

Le 18 février le collège communal de la Ville de Liège a finalement annoncé la démission de l’échevin, qui a été acceptée par le conseil communal lundi soir.