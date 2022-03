La Belgique vise 50% d’insectes pollinisateurs en plus sur son territoire d’ici 2030

Les insectes pollinisateurs, indispensables pour la biodiversité et pour une grande partie des cultures destinées à notre alimentation, sont en déclin.

Les autorités fédérales et régionales belges lancent une stratégie sur plusieurs années afin d’inverser cette tendance, annonce lundi le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Et vise le pourcentage de 50% d’insectes pollinisateurs en plus d’ici 2030.

Les pollinisateurs les plus efficaces sont les abeilles, les syrphes, ou encore les papillons de jour et de nuit. Mais menacés par les pesticides, la transmission d’agents pathogènes, la destruction de leurs habitats, l’agriculture intensive, les espèces exotiques envahissantes ou encore les changements climatiques, plus d’un tiers des 381 espèces d’abeilles sauvages ont disparu ou sont menacées de disparition à des degrés divers, signale le SPF.

Pour ce qui est des syrphes, plus de 50 des 320 espèces environ sont menacées. Et entre un tiers et la moitié des 2.423 espèces de papillons de jour et de nuit recensées en Belgique ont disparu ou sont menacées.

Les quatre ministres de l’Environnement et les membres de la Conférence Interministérielle de l’Environnement élargie aux ministres et secrétaires d’Etat compétents pour l’Agriculture et la Politique scientifique, se sont engagés à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour la mise en œuvre de cette stratégie nationale qui portera jusqu’en 2030.

Cette dernière comprend des mesures afin de préserver les insectes pollinisateurs (sauvages et domestiques) et la pollinisation sur l’ensemble du territoire belge. D’ici 2030, elle vise à diviser par deux le nombre d’espèces en déclin et à augmenter de 50% le nombre des espèces présentant une tendance positive, par rapport à 2019.

Le premier axe de la stratégie vise à rendre l’agriculture et l’horticulture propices aux pollinisateurs, notamment via des pratiques agricoles favorables aux pollinisateurs. Le deuxième axe consiste à rendre les villes, les infrastructures et les espaces publics plus accueillants pour les pollinisateurs. Enfin, la stratégie a l’ambition d’améliorer la connaissance et la sensibilisation sur l’état des pollinisateurs et les causes de leur déclin.