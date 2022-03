Important incendie dans un gratte-ciel à Londres (photos)

Plus de 125 sapeurs-pompiers ont été mobilisés lundi pour combattre un incendie qui s’est déclaré dans une tour en plein centre de Londres, près du quartier d’affaires de la City, a rapporté le maire de la ville.

La tour, qui comprend des appartements et des bureaux, a été évacuée tandis que les flammes étaient visibles depuis la rue et qu’une épaisse fumée noire s’échappait dans le ciel.

Selon le maire de Londres Sadiq Khan, 20 camions incendie et plus de 125 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place pour tenter de maîtriser le sinistre, qui s’est déclenché au 17e étage.

M. Khan a demandé aux Londoniens d’éviter la zone, et les rues alentours ont été bloquées.

Il n’a pas été fait état de victimes dans l’immédiat et la cause de l’incendie n’a pas non plus été précisée.

En juin 2017, l’incendie de la tour Grenfell, dans l’ouest de Londres, avait fait 71 morts ainsi qu’un bébé mort-né après que ce bâtiment de 24 étages s’était enflammé comme une torche, le feu parti d’un congélateur défectueux se propageant à grande vitesse par le revêtement posé sur la façade.