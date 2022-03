Plus que 22 patients Covid dans les hôpitaux de la province de Luxembourg et un taux de positivité qui chute

Pour retrouver une situation aussi positive au niveau des patients Covid dans nos hôpitaux, il faut remonter à plusieurs mois.

Alors que la plupart des mesures ont été levées, quelle est la situation au niveau du Covid dans les hôpitaux de la province de Luxembourg? Plutôt bonne. "Au niveau des hospitalisations, le nombre n’a jamais été aussi faible depuis septembre-octobre, commente Yves Bernard, directeur général de Vivalia. Voilà une quinzaine de jours, les chiffres restaient relativement élevés, en stagnant. Mais ici, on a remarqué une baisse significative."

Concrètement, il reste 22 patients Covid dans les hôpitaux de Vivalia. Quatre sont dans une unité de soins intensifs (un à Arlon et trois à Libramont) et 18 sont en unités classiques (5 à Arlon, 9 à Libramont et 4 à Marche-en-Famenne). "Le 21 février, nous comptions 5 patients en soins intensifs et surtout 41 dans les unités classiques. Cela a donc diminué de plus de moitié de ce côté", relève Yves Bernard, qui rappelle que les sites Vivalia sont repassés en phase 1A depuis le 24 février,"La situation est plus calme. Mais nous avons encore une réunion de la cellule de crise ce vendredi pour adapter les mesures du Codeco et voir s’il est possible d’élargir les plages de visites et de reprendre ou non les repas au self, poursuit le directeur général de Vivalia. Par contre, les mesures d’hygiène ne changent pas, comme le port du masque qui reste obligatoire dans nos établissements."

La positivité chute

Autre bonne nouvelle, le taux de positivité au niveau des tests Covid a également connu une belle diminution. Alors qu’il avait dépassé les 50% lors de son pic, ce taux tourne actuellement autour des 25%. "La semaine dernière, au CHA (NDLR : Libramont), il était de 25% mercredi dernier alors qu’à l’IFAC (NDLR : Marche et Bastogne), il était redescendu dans les 20-25% voici déjà quinze jours, précise Yves Bernard. La tendance à la baisse est générale."

Les mesures levées, faut-il s’attendre à un petit rebond dans les prochaines semaines? "C’est très difficile à dire, je n’ai aucune idée pour la suite. Si ce relâchement des mesures va avec le bon temps, cela pourrait avoir moins d’impact. Nous verrons la pondération des effets d’ici deux à trois semaines", termine le directeur général de Vivalia.