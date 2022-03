Guerre en Ukraine: le Parlement européen rend hommage aux Russes qui s’opposent à l’invasion

La présidente du Parlement européen Roberta Metsola a ouvert lundi la session plénière de Strasbourg en rendant un hommage appuyé aux citoyennes et citoyens de Russie qui s’opposent ouvertement à l’invasion russe de l’Ukraine.

"On rapporte plus de 13.000 personnes arrêtées dans plus de 147 villes de Russie pour avoir élevé la voix contre l’invasion, dont 4.500 hier seulement", a indiqué Mme Metsola.

Ces Russes qui manifestent leur opposition démontrent à ses yeux que "le vrai visage de la Russie n’est pas celui de Poutine". "Ces personnes s’exposent à des peines pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison, aux termes des deux lois entrées en vigueur ce 4 mars, et qui ne criminalisent pas seulement ceux qui protestent contre la guerre, mais aussi ceux qui informent sur la guerre, à l’encontre des informations des autorités officielles russes", a dénoncé la Maltaise.

Le Parlement européen appelle à la libération de ces personnes et à l’arrêt de leur répression par les autorités.