Disparition de Natacha de Crombrugghe: la piste criminelle écartée par la police péruvienne

L’enquête policière autour de la disparition de la jeune touriste belge au Pérou touche à sa fin.

L’enquête policière sur la disparition de Natacha de Crombrugghe vient d’être bouclée, selon le quotidien La Republica.

Après 30 jours d’interrogatoires, de tests et d’analyses à Cabanaconde (Caylloma), les agents de la police péruvienne en charge de l’enquête ont écarté la piste criminelle dans l’affaire de la disparition de la jeune femme.

Selon le quotidien La Republica, les enquêteurs ont interrogé plus de 15 personnes qui ont vu Natacha entre le 23 et le 24 janviers, mais rien de suspect n’a été trouvé. Des tests de luminol et le traçage des données GPS de son téléphone n’ont pas non plus donné de résultats concrets.

Les enquêteurs ont présenté leur rapport au procureur de Chivay. Ce rapport sera également présenté au consulat de Belgique au Pérou.

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier. La jeune femme effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel à Cabanaconde, avant de partir tôt pour le canyon de Colca.