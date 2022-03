Quand Michael Valkanis, coach d’Eupen, tacle l’un de ses joueurs

L’entraîneur Michael Valkanis a évoqué les cas de Julien Ngoy et Ignace N’Dri, pas repris face à OHL, mais pas pour les mêmes raisons.

Avec huit points de plus que Seraing, barragiste, Eupen peut désormais souffler même si le maintien en D1A n’est pas encore mathématique.

Mais avec son succès 3-1 face à OHL, l’Alliance respire et peut "préparer" la saison prochaine lors des quatre dernières rencontres de championnat.

"Je ne souhaite pas qu’on se relâche" prévient Michael Valkanis, l’entraîneur eupenois. "On a su l’emporter face à OHL en montrant un bel état d’esprit, en pressant l’adversaire haut. C’est un pas en avant dans notre progression et je souhaite que l’on continue sur cette lancée pour la fin du championnat. L’idée étant de finir le plus haut possible. Rester sr une bonne spirale c’est, aussi, préparer la suite au mieux…"

Interrogé par l’Avenir sur les absences d’Ignace N’Dri et Julien Ngoy, lesquels ne figuraient même pas sur la feuille de match, l’entraîneur eupenois n’a pas pris de pincettes concernant le 2e cité.

"Il a travaillé face à Anderlecht, mais offensivement, j’estime que ce n’était pas suffisant (sic). Et puis, le duo avec Prevljak ne fonctionnait plus très bien. On a eu envie de tester autre chose…"

Valkanis s’est montré autrement plus constructif au sujet d’Ignace N’Dri.

"Il fait preuve d’une mentalité exemplaire et travaille dur. Mais là, justement, il a beaucoup joué et c’était l’occasion de le laisser souffler. Mais il va encore amener des choses à l’équipe" ponctuait le Greco-Australien avec un fameux contraste.

Pour rappel, Ngoy arrive en fin de contrat à Eupen, où il ne devrait pas rester. À l’inverse, N’Dri est lié à l’AS jusqu’en 2024…