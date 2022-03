Le débrief du jour: l’Ukraine refuse les couloirs humanitaires | Le carburant flambe encore | Le code jaune en vigueur

L’Ukraine a refusé la proposition des couloirs humanitaires de la Russie; les prix de l’énergie continuent de flamber avec une nouvelle augmentation; le code jaune est entré en vigueur...: voici ce qu’il faut, entre autres, retenir de l’actualité de ce lundi 7 mars 2022.

1. Kiev refuse les couloirs humanitaires proposés par la Russie

Kiev a refusé les couloirs humanitaires vers le Bélarus et la Russie proposés par Moscou pour l’évacuation des civils de villes bombardées. Un couloir humanitaire doit notamment être organisé, selon le ministère de la Défense russe, entre la capitale Kiev et la ville bélarusse de Gomel, non loin de la frontière ukrainienne.

Ce refus de Kiev intervient alors qu’un troisième round de pourparlers entre l’Ukraine et la Russie doit avoir lieu lundi.

2. Les carburants flambent encore

Les prix de l’énergie continue de flamber avec une nouvelle augmentation prévue dès ce mardi.

3. Covid: le baromètre corona en «code jaune»

Ce lundi est un tournant dans la pandémie du coronavirus en Belgique avec la disparition de presque la totalité des restrictions.

4. Ecolo ouvert à prolonger deux centrales nucléaires

Alors que la Belgique s’était fixée le 18 mars pour prendre une décision sur la fermeture définitive de toutes les centrales nucléaires, la guerre en Ukraine force les autorités à revoir le dossier. Le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet a affirmé que la prolongation du nucléaire en Belgique n’est pas un tabou.

5. La gare de Liège-Guillemins évacuée

Un incendie a provoqué l’évacuation de la gare de Liège-Guillemins ce lundi matin. Le trafic ferroviaire a été interrompu à Liège durant une trentaine de minutes.