Un groupe Facebook pour suivre l’actu d’Arnaud De Lie, commenter ses perfs et partager vos photos

Vous ne voulez plus rater aucune actu sur Arnaud De Lie? Ou partager votre passion pour le petit prodige de Lescheret? Le groupe facebook "Toute l’actu du cycliste Arnaud De Lie" est fait pour vous.

Un groupe ouvert à tout le monde et qui se veut interactif un maximum. Vous pourrez ainsi être tenus au courant de toutes les infos concernant Arnaud et connaître toutes les courses auxquelles il va participer. Ainsi que découvrir au plus vite chacun de ses résultats. Mieux encore, notre spécialiste cycliste Francis Collin n’hésite jamais à glisser son analyse avant et après les courses.

Mais pas question, dans ce groupe, de simplement suivre sans pouvoir être actif. Nous vous invitons à livrer vous aussi votre avis sur ses prestations ou sur ses compétitions à venir. Arnaud aurait-il pu mieux négocier tel ou tel sprint? Se glisser dans l’échappée? Cet endroit virtuel offre la possibilité d’en discuter avec d’autres de ses supporters attentifs. Toujours, évidemment, dans le respect et la bonne humeur.

Mais plus que des discussions, c’est également l’endroit idéal pour partager vos photos et vidéos lorsque vous le croisez en course, à l’entraînement ou lors d’autres événements.

Lancé voici un mois par l’Avenir, ce groupe compte déjà plus de 530 membres. Pour le rejoindre, rien de plus simple; après avoir trouvé, via le moteur de recherche de facebook, "Toute l’actu du cycliste Arnaud De Lie", il vous suffit de cliquer sur "Rejoindre le groupe". Et de suivre au plus près l’ascension du grand talent de Lescheret.

- > Rejoignez le groupe