Carburants: "Les négociants sont obligés de vendre à perte"

Le prix maximum de l’essence atteindra un record ce mardi (1,95€). Les négociants doivent vendre à perte dénonce la Brafco.

" Il doit y avoir un geste du gouvernement, on ne peut pas faire autrement. C’est urgentissime", s’alarme Olivier Neirynck, porte-parole de la Brafco, la fédération des négociants en combustibles et carburants. Ce directeur technique explique que, pour le moment, les distributeurs doivent vendre à perte. Négociants et pompistes, dit-il, achètent plus cher les produits aux compagnies pétrolières que le tarif auquel ils peuvent les revendre, compte tenu du prix maximum qui leur est imposé.

"Ils sont le seul maillon à qui cela s’applique." La différence n’est pas négligeable, explique M. Neirynck: "le prix d’achat du diesel est de 2,30€ le litre", pour un prix maximum par litre à la pompe fixé à 2,084€ depuis samedi. "Pour l’essence E95, c’est moindre, avec un prix d’achat à 2 euros et un prix maximum qui atteindra 1,951€ à partir de ce mardi. Mais le distributeur y perd aussi de l’argent", souligne-t-il.

Le mazout de chauffage sera également plus cher ce mardi. Son prix maximal augmente de 4,95 centimes pour atteindre 1,1851 euro par litre, pour les commandes d’au moins 2000 litres. C’est aussi un record. Le prix maxi imposé serait de 7 centimes plus bas que le coût d’achat.

«Éviter la faillite»

Vendre à perte est interdit. Et dépasser le prix de vente maximum autorisé l’est tout autant. Conséquence: "certains distributeurs ne prennent plus de commandes, tout en s’assurant bien sûr que leur client ne tombera pas en panne. Mais ils sont obligés de faire une sélection." Sur certaines pompes, le carburant pourrait ne plus être disponible, dit-il. "Pour éviter des faillites."

Ce week-end, la demande d’activation du "cliquet inversé" (voir ci-contre) était plus que jamais sur la table du gouvernement fédéral. La pression est forte, "si on veut éviter que les gilets jaunes redescendent dans la rue", s’inquiète Olivier Neirynck. Mais il faudra une réunion du kern pour décider d’une telle mesure. Et pour quel niveau de baisse des accises?

La marge pour le gouvernement tourne autour de 27 cents par litre. "L’Europe impose en effet un plancher pour les accises à 330€ le m3 pour le diesel, alors que le taux appliqué en Belgique atteint 600€". Un "cliquet inversé" de 20 cents serait souhaitable, selon la Brafco, qui demande aussi que le prix maximum existant soit aboli et remplacé par un système de "prix recommandés". Il est plus probable que la solution immédiate soit plutôt le "cliquet inversé", et qu’elle sera prise rapidement. Mais dans le cadre d’une négociation sur un paquet global de mesures visant à aider les familles et les entreprises confrontées à cette hausse infernale du coût de l’énergie.