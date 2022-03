Le nombre de pays en conflit a doublé en une décennie, selon la Banque mondiale

L’Ukraine est venue grossir le grand nombre de pays subissant guerre, tragédie humaine et dévastation économique, a déploré lundi le président de la Banque mondiale, faisant état d’un doublement du nombre de pays en guerre au cours de la dernière décennie.

Soulignant "l’horreur" qui se joue en Ukraine depuis l’offensive lancée par la Russie il y a 12 jours, David Malpass a relevé que ce conflit et les autres sapaient les efforts pour mettre fin à la pauvreté à travers le monde.

"Nous estimons que 23 pays, avec une population combinée de 850 millions de personnes, font actuellement face à un conflit de moyenne ou de forte intensité", a-t-il indiqué lors du Forum Fragilité, un événement bisannuel, consacré cette année "au développement et à la paix en temps incertains".

Le nombre de ces pays en conflit a doublé depuis dix ans et "cela a provoqué des flots massifs de réfugiés", a-t-il ajouté.

Depuis le dernier Forum Fragilité, qui s’était tenu en 2020, "la fragilité, les morts liés aux conflits et les troubles sociaux ont augmenté de façon spectaculaire", a également déploré M. Malpass, en notant que les conflits affectaient tous les groupes de revenus, même si les pauvres étaient les plus affectés.

Ces conflits sont d’autant plus dramatiques qu’ils s’ajoutent aux dégâts causés par la pandémie Covid-19.

Dans ce contexte, la Banque mondiale a "considérablement augmenté son aide aux pays touchés par la fragilité et les conflits, passant de 3,9 milliards de dollars au cours de l’exercice 2016 à 15,8 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021", a indiqué le patron de la Banque mondiale.

"Au cours des quatre dernières années, nous avons presque doublé notre présence dans les endroits fragiles" et "plus de 1.200 employés à l’heure actuelle" sont mobilisés, a-t-il précisé.

En 12 jours de guerre, des centaines de civils ont été tués et des milliers d’autres blessés en Ukraine. Plus de 1,7 million de personnes ont, en outre, fui les combats pour traverser la frontière et trouver refuge ailleurs en Europe, pour plus de la moitié en Pologne, selon le dernier décompte du HCR (Haut Commissariat de l’ONU aux réfugiés), publié lundi.