Pistez vous-même l’avion qui vous casse les oreilles

La Société Wallonne des Aéroports propose une application mobile qui permet de suivre chaque avion qui transite à Liège ou Charleroi et d’avoir accès aux relevés sonométriques géolocalisés par rapport à sa commune et même son domicile.

Depuis sa création en 2001 pour encadrer le développement des aéroports de Liège et Charleroi, la Société Wallonne des Aéroports (SOWAER) a régulièrement été confrontée aux griefs des riverains. Les nuisances sonores liées aux deux aéroports, sans doute plus encore celui de Liège avec les vols de nuit, ont toujours été le point qui fâche.

La SOWAER a mis en place des outils de mesures pour objectiver ces nuisances: 33 sonomètres, fixes et mobiles, enregistrent en permanence le bruit causé par les avions qui décollent et atterrissent à Liège et Charleroi. Et, dans un souci de "totale transparence", dit la SOWAER, ce système de monitoring du bruit nommé “Diapason” est accessible au public depuis octobre 2020. Depuis le site web de la SOWAER chacun a ainsi accès à l’analyse des trajectoires des avions en temps réel aux abords des aéroports ainsi qu’aux relevés sonométriques.

Quelle distance entre cet avion et mon domicile?

Mais depuis ce lundi, la SOWAER va un pas plus loin: elle a mis en ligne une application mobile gratuite (appelée SOWAER évidemment), plus ergonomique d’utilisation et qui offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. L’objectif étant d’avoir un accès plus aisé à la visualisation des trajectoires des avions et aux données relatives à ceux-ci.

Depuis l’écran de son smartphone ou de sa tablette, on peut ainsi visualiser les communes, géolocaliser son habitation, avoir accès à diverses statistiques selon la commune survolée (vitesse moyenne, altitude moyenne, temps de survol,…), connaître la distance entre son domicile et un avion et la distance la plus courte entre son domicile et une trajectoire, obtenir les infos météo pour chaque vol (même en replay) et, bien sûr, constater le niveau sonore en temps réel pour chaque avion, avec la possibilité là aussi d’un replay jusqu’à un mois en arrière.

Un outil qui permet donc à chacun de pister chaque avion et d’objectiver son niveau de nuisance.

Pour Nicolas Thisquen, le président du comité de direction de la SOWAER, cette application "représente une belle avancée dans notre mission première: rendre l’information accessible et transparente pour chaque citoyen".