Covid: ce qu’il faut savoir ce lundi 7 mars en Belgique et dans le monde

Depuis ce lundi, le masque n’est plus obligatoire dans les magasins belges. Photo News

Comment évoluent la pandémie de coronavirus, le variant Omicron et la campagne de vaccination en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations de ce lundi 7 mars 2022.

La sélection de la rédaction Le baromètre corona passe en "code jaune" ce lundi Ce lundi est un tournant dans la pandémie du coronavirus en Belgique avec la disparition de presque la totalité des restrictions. + LIRE ICI

1 Belgique

Le code jaune soulage les écoles: les masques peuvent tomber

Le dernier Comité de concertation a acté le passage en code jaune. Le masque ne sera plus obligatoire dans les classes pour les élèves et enseignants à partir de ce lundi 7 mars. Et la vie reprend (enfin). + LIRE ICI

Les indépendantes sont 10% plus nombreuses qu’avant le coronavirus

En 2021, les femmes devenues indépendantes étaient 10% plus nombreuses que lors de la période avant l’émergence du coronavirus. "En raison de la crise, nombreux sont ceux qui souhaitent relever un autre défi professionnel, trouver un autre équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou obtenir des avantages financiers, explique Nadine Morren, Directrice Service à la Clientèle chez Acerta. Le plus grand nombre d’étudiants-entrepreneurs s’explique en partie par la même raison."

2 Monde

Bali assouplit ses règles de quarantaine et de visa

L’île touristique de Bali, en Indonésie, a supprimé la quarantaine pour les voyageurs vaccinés de plus de 20 pays et réintroduit les visas à l’arrivée des vacanciers, en vue d’une réouverture du pays après deux ans de pandémie de Covid-19.

Le coronavirus aurait emporté 6 millions de vies

Le coronavirus a coûté à ce jour la vie à un peu plus de six millions de personnes. Le compteur des décès publié ce lundi affiche 6.000.316 cas confirmés et enregistrés par l’université américaine Johns Hopkins. Cette institution de Baltimore tient des statistiques depuis le début de la pandémie.

Chine: la politique zéro-Covid sous pression après un pic de cas

La Chine a signalé ce lundi le plus grand nombre de cas quotidiens de coronavirus depuis deux ans, un nouveau défi pour la politique zéro-Covid du pays, où les autorités s’empressent d’endiguer des foyers dans plus d’une douzaine de villes.

Elizabeth II reçoit Justin Trudeau, premier engagement en face-à-face depuis son Covid

La reine Elizabeth II a reçu lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau au château de Windsor, premier engagement officiel en face-à-face depuis que la souveraine a été infectée au Covid-19. + LIRE ICI

Les effets du Covid sur le cerveau se confirment

Le Covid, avant tout une maladie respiratoire, pourrait aussi frapper le cerveau. Soupçonnés depuis le début de la pandémie, les effets neurologiques de la maladie semblent désormais avérés par des travaux récents, y compris en cas de formes légères. + LIRE ICI