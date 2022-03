Des séances de soins psychologiques offertes aux indépendants en détresse

En Wallonie et à Bruxelles, les indépendants durement mis à l’épreuve par la crise sanitaire ou les inondations de juillet dernier, contraints parfois de fermer leur affaire, pourront désormais faire appel à du soutien via quatre séances de soins psychologiques gratuites proposées par téléphone ou visioconférence.

"Face aux difficultés administratives et/ou financières, à la charge de travail ou encore à la pression de certains clients, la détresse est grande parmi ces travailleurs", témoigne Thomas Thirion, administrateur délégué de l’asbl Un pass dans l’impasse. "Selon les derniers chiffres, un indépendant se suicide tous les trois jours en Belgique. Il était donc essentiel de leur offrir un soutien".

En pratique, tous les indépendants francophones en souffrance auront accès à la ligne d’assistance téléphonique 0800/300.25, gratuite et accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Ils seront accueillis par des psychologues qui proposeront à ceux et celles qui le souhaitent, jusqu’à quatre séances de soins psychologiques gratuites par téléphone ou en visioconférence avec un psychologue. En fonction de la demande, une orientation sera proposée grâce à un réseau de structures d’aide.

L’asbl met également en place un réseau de "sentinelles". Il s’agit de volontaires en contact régulier avec des indépendants et sensibilisées à détecter la détresse et qui pourraient déclencher une alerte s’ils repèrent une personne dans ce cas. Toutes les personnes en contact avec un indépendant (juges des tribunaux de l’entreprise et des chambres de commerce, comptables, banques, dispensateurs de soins, caisses d’assurances sociales...) seront sollicitées dans les prochaines semaines pour intégrer ce réseau. Jusqu’ici, 411 "sentinelles" sont déjà actives sur les territoires wallons et bruxellois.