Ce bâtiment bleu en boomerang ne paye pas de mine: pourtant, la Résidence Miramar est classée

Le bâtiment Miramar, place Saint-Lazare à Saint-Josse, est classé. Il a été construit près de la gare du Nord pour les visiteurs de l’Expo 58.

C’est un bâtiment qui ne paye pas de mine. Par les fenêtres des trains qui entrent en gare du Nord, on aperçoit ses panneaux bleus. Et c’est surtout la fresque colorée qui le borde, avec son globe supporté par deux géants de polygones, qui attire le regard.

Pourtant, cet immeuble construit juste avant l’Expo 58 place Saint-Lazare vient d’être classé. C’est ce qu’annonce le cabinet du Secrétaire d’État bruxellois au Patrimoine Pascal Smet. On apprend ainsi que, proche de la gare, ce bâtiment dit "Miramar" a été prévu à l’origine comme hôtel pour accueillir les visiteurs de l’expo universelle. Bâti dans le contexte de la création de la Jonction Nord-Midi, ce travail de l’architecte Claude Laurens s’élève à l’emplacement d’anciennes maisons démolies pour laisser passer le chemin de fer.

Glasal bleu et blanc

Ancienne pub Glasal avec la façade du Miramar. Publiée dans « Miramar building by Claude Laurens in Sint-Joost-ten-Node », VUB "Les panneaux Glasal bleus et blancs et l’agencement particulier des fenêtres confèrent à ce bâtiment un caractère ludique et coloré associé à l’architecture réalisée durant la première décennie après la Deuxième Guerre mondiale", explique l’administration du patrimoine. "L’utilisation de la forme en boomerang, également ludique et qui donne une certaine dynamique au bâtiment, est typique de cette période".

C’est la commune de Saint-Josse qui a demandé le classement en juillet 2020. Façades, toitures, hall d’entrée, cages d’escalier, ascenseurs et couloirs sont désormais classés. Ce qui n’empêchera pas une éventuelle requalification du rez-de-chaussée.

"Le Miramar a été construit à l’aide de matériaux modernes et fait partie des bâtiments qui façonnent Bruxelles et son image. Il n’y a pas que l’Art Nouveau et l’Art Déco qui méritent d’être protégés", plaide Smet (one.brussels). Rejoint par le Bourgmestre Emir Kir: "Cette reconnaissance vient renforcer une politique déjà dynamique en matière de préservation du patrimoine à Saint-Josse".