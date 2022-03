Yentl Quintelier (La Table de Maxime à Paliseul) est l’un des quatre sommeliers de l’année 2022

Les résultats de l’élection du "Sommelier of the year 2022" ont été annoncés ce lundi à Bruxelles. Avec un Luxembourgeois dans les lauréats.

Voilà une sacrée récompense pour la Table de Maxime à Paliseul! Yentl Quintelier (23 ans) est l’un des quatre lauréats du "Sommelier of the year 2022".

Les autres lauréats, qui reçoivent tous le titre d’honneur de "Sommelier of the year 2022", sont Dries Corneillie (28) de De Jonkman à Bruges, Paul-Henri Cuvelier (39) du restaurant Paul de Pierre à Maarkedal (Flandre orientale), et Yannick Michel (38) du restaurant Le Damison à Piétrain (Brabant wallon).

Organisées depuis 2010, ces élections n’ont jamais couronné plus de deux candidats en même temps. Avoir 4 lauréats est donc une vraie surprise.

" Le secteur horeca a traversé une crise sans précédent aux cours des deux dernières années. Jamais auparavant autant de personnes qualifiées n’ont quitté la profession indissolublement liée à l’hospitalité. Par conséquent, le conseil d’administration et le jury du ‘Sommelier of the Year’ont décidé de mettre du cœur au ventre au sommelier, un métier en pénurie, a précisé Baudouin Meyhui, président du jury. Quatre jeunes sommeliers ont fait preuve de leur convivialité et de leur maîtrise de façon excellente lors de la finale. Chacun à sa manière, chacun différent, a manifesté ses parfaites connaissances professionnelles, et ce au service des invités. Le jury a donc décidé à l’unanimité de décerner à ces quatre grands sommeliers le titre de ‘Sommelier of the Year 2022’."

Élection annuelle

L’élection du ‘Sommelier of the Year’a été organisée pour la première fois en 2010. Pour obtenir le titre, les candidats doivent répondre à des critères importants. Tout d’abord, Ils doivent exercer leur métier dans un restaurant belge, ensuite, avoir les compétences techniques et l’expérience professionnelle nécessaires, maîtriser les compétences communicationnelles et techniques requises, connaître les aspects techniques d’une carte des vins et finalement, être en mesure de garantir à la fois une gestion représentative de la carte des vins et le rapport qualité-prix.

Le titre de ‘Sommelier of the Year’ne peut être remporté qu’une seule fois. Par conséquent, la candidature d’anciens lauréats ne peut être soumise.