Guerre en Ukraine: la solution surréaliste de Donald Trump

L’ancien président des États-Unis a suggéré une idée complètement improbable pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Bombarder la Russie avec des avions de chasse (F-22) américains parés du drapeau chinois: voici la solution prônée par Donald Trump pour mettre fin au conflit russo-ukrainien. C’est en tout ce que retiennent plusieurs médias, dont le "Washington Post", après le meeting tenu par l’ancien président, ce samedi, à La Nouvelle-Orléans.

"De cette façon, nous dirons que la Chine est responsable et que nous n’avons rien fait, a expliqué le prédécesseur de Joe Biden. Ils (la Russie et la Chine, NDLR) se battront l’un contre l’autre. Nous n’aurons plus qu’à nous asseoir et regarder."

S’il est difficile pour les médias américains de savoir à quel point Donald Trump était sérieux ou pas, le "Washington Post" rappelle tout de même que les F22 ne sont pas utilisés par l’armée chinoise et que ce type de duperie ne respecte pas le droit international.

Dans le même temps, la Chine est accusée lancer une "bouée de sauvetage économique" (assouplissement de restrictions, système de paiement,…) à la Russie.