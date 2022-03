Le FIFM fait la part belle aux copies restaurées

Quatre films marquants de l'Histoire du 7e art sont à redécouvrir dans des conditions optimales sur grand écran.

Si le Festival International du Film de Mons fait la part belle aux trouvailles cinématographiques, avec une quarantaine de long-métrages inédits proposés sur 94 films, c'est aussi une occasion de redécouvrir le riche patrimoine du cinéma. Au cour de cette 37e édition, le festival va proposer plusieurs rendez-vous que les cinéphiles noteront à leur agenda, en proposant la projection en copie restaurée de films ayant marqué l'histoire du 7e art.

"Depuis 2019 et la relance du festival, on accorde un peu plus d'importance aux films en copie restaurée", explique Maxime Dieu, administrateur-délégué du FIFM. Deux raisons à cela: "il y en a beaucoup plus de disponibles, des films anciens faisant régulièrement l'objet de restauration. Et également parce qu'il y a un réel intérêt de la part d'un certain public de revoir des films qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir sur grand écran. De manière plus générale, en plus de proposer de nombreux inédits, le festival doit aussi être l'occasion d'être un espace où l'on remontre des films ayant marqué l'Histoire du cinéma."

Cette année, quatre films en résonance avec l'actualité seront proposés. Pour le centenaire de la naissance du cinéate italien Pier Paolo Pasolini, Accattone retrouvera le 12 mars prochain un écran géant 61 ans après sa sortie. Le même jour, King of New York d'Abel Ferrara aura également cet honneur. Le réalisateur américain, qui par ailleurs a consacré un film à Pasolini en 2014, sera d'ailleurs présent le même jour à Mons.

Autre anniversaire célébré par le festival: les 40 ans de Traversées, premier film de Mahmoud Ben Mahmoud. Ce film raconte l'histoire de deux hommes coincés dans un ferry entre l'Angleterre et la Belgique car refoulés tant par les autorités britanniques et belges. Evénement exceptionnel: le réalisateur sera présent pour la projection, le 15 mars prochain.

Enfin, C.R.A.Z.Y., film marquant de l'histoire du cinéma québécois et à redécouvrir le 14 mars, sera en quelque sorte l'OVNI de ces projections en version restaurée puisqu'il est relativement récent, étant sorti en 2005. "Ce film a marqué la fin de l'ère du 35 mm, étant un des derniers films à être tourné dans ce format." Les films du début du XXIe siècle ont d'ailleurs tendance à ressortir sous format numérique, certains distributeurs sentant qu'un public est demandeur de redécouvrir ces œuvres, et aussi parce que leur restauration est plus simple. "Un film d'une quinzaine d'années ressortira plus facilement parce que les masters de base sont de meilleure qualité et nécessitent un travail de restauration moins lourd que des œuvres plus anciennes."

Les horaires et les lieux de projection sont à découvrir sur www.festival-de-mons.be.