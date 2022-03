Lundi matin, la rumeur du report du procès circulait déjà dans les couloirs des cours de justice, alors que les avocats de la défense, Me Mayence et Me D'Agristina, n'avaient pas été prévenus de la situation.

Un premier incident a perturbé le procès de Salvatore Marasco devant la cour d'assises, lundi, au premier jour du procès à Mons. L'accusé a été placé en isolement à la prison de Mons à la suite d'un contact ...