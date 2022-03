P4E | Anhée B – Rienne: Le duel de la tête passe à l’orange

Le match au sommet a été partagé et indécis de bout en bout.

Anhée B 3 – Rienne 2

Les visiteurs avaient pris les devants via un tir de Chayot dévié par un défenseur local hors de portée du gardien. Malgré un essai de Pochet à la 38e, les visiteurs gardaient leur avance jusqu’à la mi-temps. Secoués à la pause, les Orangés inversaient la tendance à la reprise: Thomas Pochet et Maximilien Pochet secouaient les filets. Maximilien récidivait dans la foulée, sur un assist du coach Cédric Chapelle, monté au jeu à l’heure de jeu. À la 76e, le but de Masquelier mettait les visiteurs sur leurs gardes mais ceux-ci conservaient un précieux succès, qui fait passer les Anhétois devant les Gedinnois au classement. Dans le même temps, la large victoire (1-7) de Ciney B à Leignon offrait aux Bleus le leadership de la série.

Cette fois, les protégés de Cédric Chapelle n’ont pas loupé leur rendez-vous avec un « grand événement ». Les Mosans se sont défaits du leader riennois au terme d’un match très disputé. « Je suis très content de la mentalité affichée ce dimanche par mes joueurs », se réjouissait le mentor anhétois. Celui-ci avait dû intervenir à la pause pour faire passer son message. Les visités étaient menés 0-1 à ce moment-là. « Nous avons inversé la tendance en marquant plusieurs buts. Même si le 2e goal riennois nous a mis dans l’embarras dans le dernier quart d’heure. »

Pour sa part, le coach riennois était fort déçu de ce revers. « C’est une défaite qui fait mal, admettait Benjamin Rondeux. Le championnat n’est pas fini mais je ne m’attendais pas à cela. » Une égalisation survenue alors que les Riennois étaient à dix. « Ces dix minutes de flottement nous ont coûté cher. »