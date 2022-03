Eupen bat OHL 3-1: de quoi respirer et laisser Seraing à 8 points

Eupen respire (enfin) après sa précieuse victoire de ce dimanche soir, 3-1 face à OHL. Les Pandas laissent Seraing à 8 points. Eupen - OH Louvain : 3 - 1

Arbitre: M. Van Damme

Cartes jaunes: Prevljal; Dewaest, Keita, Ozcacar.

Buts: Magnée (1-0, 11e), Maertens (1-1, 31e), Nuhu (2-1, 49e), Prevljak (3-1, 71e).

EUPEN: Nurudeen, Heris, Agbadou, Amat, Alloh (63e Beck), Lambert, Jeggo, Peeters (89e Cools), Magnée, Nuhu (72e Déom), Prevljak (89e Müsel).

OHL: Rúnarsson, Chakla (75e Vlietinck), Dewaest, Özkacar, Al Tamari (75e Shengenlia), Schrijvers, Keita (87e Kukharevych), De Norre, Mercier, Kaba, Maertens (33e De Sart).

Ouf! Eupen se donne de l’air. "Enfin", serait-on tenté d’écrire. En D1A, les Pandas n’avaient plus su décrocher les trois points depuis leur courte victoire 1-0 face à la lanterne rouge, le Beerschot. C’était le 11 décembre de l’année passée.

Ce dimanche soir, les Frontaliers ont assuré l’essentiel et mettent Seraing, barragiste, à 8 points alors qu’il ne reste que 4 matches de phase classique à disputer.

L’entraîneur de l’AS Michael Valkanis avait posé des choix assumés, notamment en ne reprenant pas Julien Ngoy et Ignace N’Dri, qui ne figuraient ni dans le onze ni sur le banc. Outre sa sélection, le T1 avait opté pour un dispositif moins prudent qu’à Anderlecht, avec une défense moins regroupée qu’en Coupe.

Et si la formule n’était pas parfaite, elle a eu le mérite de payer. Après trois minutes, une combinaison Prevljak-Nuhu voyait le Ghanéen alerter la défense louvaniste. Magnée (7e) tentait ensuite le coup de tête mais Runarsson détournait. Quatre minutes plus tard, le Soumagard, à l’entrée du grand rectangle, trouvait la faille d’un joli tir (1-0), avant de tomber dans les bras de David Meyer, le kiné malmédien du club qui a longtemps aidé le médian pendant sa convalescence. Une belle image.

La suite était moins glorieuse, avec Heris et Magnée débordés sur l’égalisation de Maertens. Mais malgré ce 1-1 d’OHL, Eupen reprenait l’avance en 2e période. Nuhu, dans le rôle de briseur de reins, feintait Al Tamari et trompait Runarsson (et ses mains glissantes) sur le 2-1 (49e). Les hommes de Marc Brys croyaient à l’égalisation sur la grossière erreur du jeune Alloh, mais Kaba trouvait le poteau et Dewaest trouvait quant à lui Nurudeen qui jouait les sauveurs sur la ligne (57e ).

Le suspense prenait fin à la 71e, quand Lambert isolait Prevljak, qui fusillait Runarsson pour le 3-1 final.

Eupen respire et s’éloigne de la zone dangereuse. De quoi soulager tout un club.