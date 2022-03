Débrief sportif du week-end: derby wallon tendu, Anderlecht confirme, Pogacar héroïque

Entre les chocs de Pro League, les chutes dans les Strade Bianche et les Legend Boucles 2022, le week-end sportif a été rempli.

FOOTBALL

D1A

Choc wallon entre Charleroi et le Standard dimanche soir. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Le spectacle n’a pas été au rendez-vous, avec beaucoup de déchets techniques et peu d’occasions à signaler. La fin de rencontre a été marquée par quelques tensions à la suite de jets de projectiles sur le terrain de la part de supporters carolos.

+ À LIRE | Choc wallon médiocre entre Charleroi et le Standard

+ À LIRE | Dussenne après le choc wallon: " C’était un match d’hommes "

Plus tôt dans la journée, Anderlecht recevait Ostende. Après un premier acte pauvre en occasions, les Mauves ont su débloquer la situation en début de seconde période avant de totalement prendre le dessus (3-0). Une victoire précieuse pour les Mauves qui confortent leur place dans le top 4.

+ À LIRE | Anderlecht fait craquer Ostende et s’impose largement (3-0)

BELGA

Autre équipe ayant pris 3 points précieux pour se maintenir dans les Play-Offs I, l’Antwerp: le matricule 1 a renversé la rencontre face au Beerschot dans le cadre du derby anversois (2-1) grâce à un doublé de Michael Frey.

+ À LIRE | L’Antwerp renverse le Beerschot et remporte le derby anversois (2-1)

L’Union s’est fait peur en déplacement à Courtrai, mais s’est finalement imposé grâce à un but magistral d’Undav dans les dernières minutes (2-3). Nieuwkoop s’est quant à lui distingué d’une moins glorieuse manière en signant probablement un des ratés de l’année.

+ À LIRE | L’Union Saint-Gilloise arrache la victoire à Courtrai (2-3)

+ VIDÉO | Le but splendide d’Undav mais aussi le raté de l’année signé Nieuwkoop

BELGA

ÉTRANGER

En Premier League, Kevin De Bruyne s’est distingué lors du derby de Manchester. Le Diable Rouge a inscrit les deux premiers buts des Citizens et a délivré une passe décisive, contribuant grandement à la victoire 4 buts à 1 des siens.

+ VIDÉO | Kevin De Bruyne s’offre un doublé dans le derby de Manchester

MOTEURS

À Bastogne, le Français Stéphane Lefèbvre a remporté les Legend Boucles 2022 en dominant l’épreuve de bout en bout. Le pilote français a assumé son statut de favori et s’est imposé au terme des 16 spéciales durant le week-end. Le podium est complété par Christophe Daco, le pilote de Léglise qui signe-là un brillant résultat devant Stouf, qui a eu un petit souci technique dans la dernière spéciale.

+ VIDÉO | Stéphane Lefèbvre a pris son pied à Bastogne: " Si j’ai la moindre opportunité, je serai de retour "

+ VIDÉO | Legend Boucles : dans l’Eglantine, sur terre, c’est toujours spectaculaire

Enea Bastianini (Ducati-Gresini) a remporté le Grand Prix du Qatar, première manche du championnat du monde de MotoGP dimanche sur le circuit de Losail. L’Italien remporte ainsi le premier Grand Prix de sa carrière devant le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l’Espagnol Pol Espargaro (Honda).

+ À LIRE | MotoGP: Enea Bastianini remporte le premier Grand Prix de la saison au Qatar

Photo News

L’écurie de F1 Haas a décidé de mettre un terme au contrat de son pilote russe Nikita Mazepin ainsi qu’à son partenariat avec l’entreprise russe Uralkali, dont le propriétaire est Dmitry Mazepin, le papa de Nikita et proche de Vladimir Poutine, a annoncé Haas samedi.

+ À LIRE | F1: l’écurie Haas met un terme au contrat du Russe Nikita Mazepin

CYCLISME

Les Jumbo-Visma ont frappé fort en s’offrant un triplé dans la 1e étape de Paris-Nice, qui s’est élancée et s’est terminée à Mantes-la-Ville, après 159,8 km de course, dimanche dans les Yvelines. Wout van Aert, Primoz Roglic et Chirstophe Laporte se sont présentés groupés sur la ligne d’arrivée, franchie en premier par le Français, devant le Slovène et le champion de Belgique.

+ À LIRE | Paris-Nice : Triplé Jumbo-Visma dans la 1e étape, remportée par Laporte

Tadej Pogacar s’est imposé, samedi à Sienne, à l’arrivée des Strade Bianche. Le Slovène a faussé compagnie à tous ses adversaires à plus de 50 km de la banderole d’arrivée et a ensuite réalisé un fantastique numéro. Il a devancé sur la Piazza del Campo de Sienne l’Espagnol Alejandro Valverde de 37 secondes et le Danois Kasper Asgreen de 46 secondes.

+ À LIRE | Strade Bianche : Tadej Pogacar s’impose après un récital de 50 kilomètres

+ À LIRE | Tadej Pogacar : " Je n’ai cru à la victoire qu’à 5 km de l’arrivée "

La course a livré son lot de péripétie. Une puissante rafale de vent a notamment causé la chute de plusieurs coureurs. Alaphilippe a volé dans le décor, et Tiesj Benoot a abandonné.

+ VIDEO | Spectaculaire chute sur les Strade Bianche : Alaphilippe au tapis, Tiesj Benoot abandonne

+ À LIRE | Le message de remerciement de Benoot à un spectateur après sa chute

- + À LIRE | Arnaud De Lie remporte le Grand Prix Monseré

TENNIS

La Belgique a décroché son billet pour la phase de groupes de la Coupe Davis de tennis en s’imposant 2-3 en Finlande, samedi à Espoo. Zizou Bergs (ATP 163) a offert le point décisif à la Belgique en battant Otto Virtanen (ATP 405) 6-4, 6-0 en 1h06 dans le 5e et dernier match samedi.

+ VIDÉO | Zizou Bergs gagne le 5e point et envoie la Belgique en phase de groupes

+ À LIRE | Goffin espère que ce match va lui " redonner confiance ", un " rêve qui se réalise " pour Zizou Bergs

+ À LIRE | WTA Lyon: Zhang Shuai remporte son troisième tournoi sur le circuit