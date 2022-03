L’ex-coach d’Eupen Beñat San José remercié par Mazatlan (Mexique)

L’ex-entraîneur de l’AS Eupen, Beñat San José, vient d’être limogé par son club mexicain de Mazatlan.

Le Basque, prédécesseur de Stefan Krämer, est déjà le 7e coach de la LigaMX à être remercié cette saison.

Mazatlan occupe actuellement la 14e place en D1 mexicaine. Cette saison, il n’a pris que 7 points en 8 rencontres, lesquelles se sont soldées par deux victoires, un partage et cinq défaites. Pour rappel, Beñat San José avait refusé de prolonger à l’AS Eupen en juin 2021, jugeant la proposition faite par le club eupenois insuffisante. L’Espagnol était arrivé au Kehweg en juillet 2019. Sous ses ordres, Eupen a terminé 12e et puis 13e de D1A, avec, aussi, une participation aux demi-finales de la Coupe de Belgique. Passé par l’Arabie saoudite, la Bolivie, le Chili, la Belgique et le Mexique, San José est désormais en quête d’un nouveau défi à travers le monde.