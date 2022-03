Farid répond à votre question météo: peut-on vraiment prendre des couleurs en mars? (vidéo)

La question du jour à Farid est celle de Bellisa de Jurbise (Hainaut): "Salut Farid, j’ai passé la journée de vendredi à l’extérieur et j’ai pris un coup de soleil sur le visage! L’indice UV est de combien? Peut-on vraiment bronzer en mars? Merci d’avance pour ta réponse.’’ Farid donne son explication et les prévisions du jour.

Salut Bellisa et merci pour ta question très intéressante. En effet, l’indice UV commence à doucement remonter mais ne se situe qu’entre 2 et 3 pour le moment (faible à modéré). Cela ne nécessite pas de protection particulière mais les peaux les plus sensibles peuvent rougir après plusieurs heures.

L’indice UV dépend directement de la distance que ces derniers ont à parcourir avant d’atteindre notre peau. Plus elle est longue, plus la couche d’atmosphère est épaisse et la plupart des UV sont absorbés comme en hiver ou tôt le matin et le soir. Le maximum est atteint entre 11 et 16H où la distance soleil-terre est la plus proche.

À savoir que l’indice va de 1 à 11 et que ça va encore monter pour atteindre si soleil généreux 4 voire 5 début avril (équivalent de mi-septembre) où les rougeurs arrivent après 1H sans protection.

On aime tous prendre des couleurs mais n’oublions pas que le soleil est très dangereux pour la santé

Et sur le reste du pays?

On démarre cette semaine sous un grand soleil qui dominera de l’aube au crépuscule dans un ciel dégagé. En effet, l’anticyclone va se centrer sur la mer de Norvège et le vent va tourner plein est soufflant tout de même encore jusque 30-35 km/h en rafales.

Le ressenti sera donc frisquet d’autant plus qu’il ne fera que 8°C en plaine et 3 à 4°C sur le relief ardennais. Si cela peut vous rassurer, il s’agira de la journée la plus fraîche de la semaine.

Attention encore une fois aux fortes gelées le matin et minima localement sous les -10°C dans certaines vallées ardennaises. On tournera entre -1 et -5°C en basse et moyenne Belgique.