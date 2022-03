D1B: Mouscron battu par le RWDM sur un tout petit détail…

Le match nul aurait certainement été plus logique. Mais la différence s’est faite sur un penalty.

Le maintien mathématique pour Mouscron, le barrage de plus en plus proche pour le RWDM, tels étaient les enjeux de la rencontre. Ce sont les Bruxellois qui repartent du Canonnier ave la bonne opération.

Dans un duel mettant aux prises deux amis sur les bancs, José Jeunechamps et Vincent Euvrard, on pouvait s’attendre à une rencontre très serrée qui se jouerait sur un détail. Et cela s’est vérifié sur la pelouse. Il a fallu un penalty, commis maladroitement par Chevalier qui avait marché sur le ballon juste avant, pour faire une différence. "C’est dommage que le match se décide sur des phases litigieuses. On a des clubs qui mettent entre 5 et 10 millions pour monter en D1A. C’est dommage qu’on ne puisse mettre le VAR pour les quatre matchs qui se jouent par week-end", râlait le coach du REM en rappelant plutôt deux fautes de main adverses.

«On a montré qu’on faisait partie des meilleurs

Frustrant pour des Hurlus qui ont livré une partie très intéressante face à un ténor de la série. Mais qui pourront regretter d’avoir manqué de réussite en première mi-temps. Vincent Euvrard le reconnaissait aisément. "Il faut féliciter José et son staff pour le travail effectué dans des circonstances difficiles depuis qu’ils sont là mais aussi pour la performance. On n’a pas été à niveau. On ne méritait qu’un point au plus. On n’avait pas assez de qualités dans le fond de jeu. La fin de première mi-temps a été pour Mouscron. On a échappé à un but à plusieurs reprises. La 2e mi-temps était plus équilibrée. On gagne sur une phase arrêtée, tant mieux. Mais on va devoir augmenter notre niveau de jeu dans les prochaines semaines". Les Molenbeekois sont en tout cas en pleine réussite et s’envolent vers la 2e place.

C’est justement cette réussite qui a manqué à l’Excel durant la rencontre. Car les opportunités ont bien été présentes avec Lepoint de la tête et qui voit un but annulé pour hors-jeu, avec une tentative acrobatique de Taravel et quelques frappes lointaines. "La dernière demi-heure de la 1re mi-temps, on a été très convaincant avec un press très haut comme j’aime, reprend José Jeunechamps. Dommage qu’on n’a pas su conclure. Cela a été plus dur en 2e mais ce doit être le match le plus tranquille de Nick Gillekens. On a démontré qu’on était parmi les meilleurs de la série. On gardera cet état d’esprit jusqu’au bout et on aidera au maximum le RWDM qui mérite ce barrage".

Depuis le retour du Liégeois, c’est la première fois que Mouscron ne marque pas dans deux rencontres de suite. Mais le coach ne s’inquiète pas. "Je ne veux pas tirer sur un secteur particulier. Ce qui me plaît, c’est qu’on se provoque des occasions sur des phases que l’on travaille à l’entraînement. On va continuer là-dessus et cela va finir par payer". À l’image de Teddy Chevalier, il ne faudra qu’un but pour relancer la machine.