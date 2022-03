Dimanche matin, le run-bike d’Erpion a mis un terme à l’édition 2022 du challenge de Cerfontaine.

Il aura entériné les victoires finales sur les longues distances de Christophe Baïolet et Damien Aubertin ainsi que d’Arnaud Somme et Killian Pierson sur le challenge courtes distances. Ce sont toutefois deux autres duos qui ont gagné dimanche: François Dupont et Julien Legrain (8 km), Matthias Evrats et Jean Frippiat (16 km).