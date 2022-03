DIRECT | Henkinet confirmé dans les buts, suivez le choc wallon entre Charleroi et le Standard (0-0)

Choc wallon entre le Sporting Charleroi et le Standard. Même si les deux équipes ne sont pas au top de leur forme, ce choc wallon comporte certains enjeux.

Le Standard s’est rassuré en battant le Beerschot, lanterne rouge, cette semaine. Avec ce succès, les Rouches sont pratiquement assurés du maintien et ont fait le plein de confiance avant d’affronter Charleroi. Ce choc wallon, s’il revêt une importance sportive moindre au vu du classement des deux équipes, est l’occasion pour les Liégeois de prendre une revanche après la claque prise à Sclessin.

Mais Charleroi ne va pas se laisser faire et doit réaliser un bon résultat pour ne pas mettre en péril sa place dans les playoffs 2. Les Zèbres peuvent repousser le Cercle Bruges, 9e, à 9 points. Malheureusement, Edward Still sera privé de Koffi et Bessile, tous les deux blessés pour cette rencontre. Gholizadeh reprend sa place dans le onze de base et renvoie Bayo sur le banc.

Au Standard, il y a l’absence confirmée de Laifis. Dewaele et Emond étaient incertains mais finalement, le premier cité est bien présent dans le onze de base.

LES COMPOS :

Charleroi: Kamara, Van Cleemput, Ozornwafor, Knezevic, Ilaimaharitra, Zorgane, Tchatchoua, Heymans, Kayembe, Gholizadeh, Badji Standard: Henkinet, Sissako, Bokadi, Dussenne, Dewaele, Raskin, Cimirot, Nkounkou, Cafaro, Dragus, Tapsoba

🇧🇪 Sporting Charleroi - Standard de Liège

🕑 EN DIRECT à 18h30

📺 Eleven Pro League 1

📱 https://t.co/SnGcSOzYLt

🎙? @benjadeceuninck & Philippe Albert#CHASTA pic.twitter.com/srOe1Jr0au — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 6, 2022

