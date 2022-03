" Au début, on croyait que le Covid était une grippe un peu plus virulente", se souvient le bourgmestre de Baelen

Maurice Fyon, bourgmestre de Baelen, se souvient de mars 2020, lorsqu’un de ces concitoyens a été testé positif au Covid 19. Le "patient alpha" pour l’arrondissement de Verviers.

Il y a 25 mois, le 4 février 2020, le premier cas positif au Covid était officialisé en Belgique par Maggie De Block, alors ministre fédérale de la Santé. Le 11 mars de la même année, les trois premiers décès étaient confirmés sur notre territoire… Une semaine avant un confinement strict. Entre les deux, le Covid s’était inévitablement immiscé sur l’arrondissement de Verviers, à Baelen.

Le 1er mars 2020, Ghislain Colle entrait à l’hôpital d’Eupen… pour être transféré à Bruxelles le 3 mars. Le milieu hospitalier, le Baelenois allait y être plongé pour une demi-année: un mois aux soins intensifs, 15 jours en revalidation et cinq mois de revalidation pulmonaire! "J’ai failli y rester, je suis allé très loin… Comment j’ai eu le coronavirus? On suppose que c’est via une collaboratrice qui revenait de Venise (NDLR: les 8 et 9 février 2020) mais, en fait, on n’en sait rien. On a évoqué le carnaval de Dolhain, j’y ai joué avec la fanfare de Baelen mais c’est tout. Je pense que ça n’a rien à voir. On a pensé à une grippe, mais je suis entré à l’hôpital pour une pneumonie", nous racontait-il à l’été 2020.

Le bourgmestre de Baelen, Maurice Fyon, avait été prévenu "comme un simple citoyen, sans informations officielles". Le 4 mars, il était en contact avec les services du gouverneur qui lui précisaient "qu’au niveau communal, on ne devait rien entreprendre pour l’instant".

«Rester vigilant et prendre ses dispositions»

Face à un virus dont on ignorait tout, le bourgmestre ajoutait même qu’il fallait "rester vigilant et prendre ses dispositions, mais ce n’est jamais qu’une grippe… C’est pour les personnes âgées ou fragilisées que cela pourrait poser de réels soucis". La suite, on la connaît et elle a largement dépassé les limites de la commune de Baelen, et les limites de l’imagination humaine.

"On n’avait évidemment pas mesuré l’ampleur de la situation, les proportions que ça allait prendre, même au niveau médical car personne ne se doutait de l’ampleur de l’épidémie. Au début, on croyait que c’était une grippe un peu plus virulente, c’est ce qui se disait, mais on s’est vite rendu compte que c’était plus violent. Par après, on a pris les mesures recommandées pour toutes les communes, dans tout le pays. On n’a pas pris de mesures particulières à Baelen. Aujourd’hui, les cas sont en nettes diminutions, à Baelen mais aussi partout ailleurs. L’épidémie a tendance à disparaître, petit à petit. Enfin, on l’espère évidemment", se remémore le bourgmestre, qui se tenait fort informé de l’état de santé de son concitoyen qui, fort heureusement, se porte bien mieux qu’à l’époque.