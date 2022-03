Tirreno-Adriatico: Julian Alaphilippe sera au départ malgré sa chute samedi

Julian Alaphilippe sera au départ lundi de Tirreno-Adriatico, en dépit de sa chute samedi dans les Strade Bianche.

"Je vais bien", a déclaré le champion du monde français lors d’un événement de presse en ligne dimanche. "Je suis encore un peu courbaturé par cette chute. Il y a encore un massage et une visite chez l’ostéopathe au programme aujourd’hui."

"Bien sûr, j’aurais préféré ne pas tomber, mais je ne pense pas que j’aurais pu faire quoi que ce soit contre ce Pogacar", a admis le coureur de Quick Step-Alpha Vinyl honnêtement. "Il était vraiment très fort. J’espère qu’il pourra profiter un peu de sa victoire aujourd’hui, c’était fantastique."

Alaphilippe reconnaît qu’il n’a pas encore atteint son meilleur niveau lui qui n’a toujours pas pu lever les bras au ciel en 2022. "Mais je ne suis pas inquiet. Le plan était d’être en forme un peu plus tard et je suis dans les temps. Je continue à travailler dur et je peux utiliser cette course par étapes pour progresser. En effet, je n’ai pas encore gagné, mais je n’ai fait que trois courses. Je suis là où je dois être, je dois être à mon meilleur niveau dans quelques semaines (lors des classiques ardennaises, ndlr)."

Alaphilippe a remporté une étape de Tirreno-Adriatico l’an dernier. "Certaines étapes semblent cette fois encore bonnes pour moi, je vais faire de mon mieux. Pour le classement, nous le regarderons au jour le jour avec l’équipe. Si je peux aider Remco à gagner ici, je le ferai certainement."