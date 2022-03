DIRECT | Anderlecht sans Murillo, Debast et Kompany face à Ostende (0-0)

Le Sporting d’Anderlecht accueille le KV Ostende dans le cadre de la 30e journée de Pro League.

Depuis un peu plus d’un mois, une atmosphère positive règne au Sporting d’Anderlecht. Les Bruxellois se sont qualifiés jeudi dernier pour la finale de la Coupe de Belgique et sont pour le moment quatrième du championnat. Toutefois, rien n’est acquis pour les hommes de Vincent Kompany: La Gantoise revient très fort ces dernières semaines et pointe à la cinquième place à 3 unités des Mauves. Les Buffalos, futurs adversaires du Sporting en finale de Coupe, vont batailler jusqu’à la dernière journée de championnat pour accrocher une place pour les Play-Offs I.

Pas question donc pour le Sporting de gaspiller son avance cet après-midi lors de la réception d’Ostende au Lotto Park . Pour cette rencontre, Kompany ne pourra pas coacher depuis son banc. C’est son adjoint, Willem Weijs qui assurera l’intérim comme T1. Mykhailichenko remplace Murillo sur le flanc droit, le Panaméen étant suspendu. Debast blessé, c’est Magallan qui est associé à Hoedt en défense centrale. Dans l’entrejeu, Ashimeru est préféré à Olsson. Le trio Refaelov-Kouamé-Zirkzee est aligné en attaque. À Ostende, Vanderhaeghe devrait reconduire la même équipe que la semaine dernière.

LES COMPOS :

Anderlecht: Van Crombrugge, Mykhaylichenko, Magallan, Hoedt, Gomez, Ashimeru, Cullen, Verschaeren, Refaelov, Kouamé, Zirkzee

Ostende: Scherpen, Urhoghide, Tanghe, Fortes, Capon, McGeehan, D’Arpino, Ndicka, Rocha, Gueye, Sakamoto

Deze elf komen aan de aftrap. Jakel is onvoldoende hersteld van een spierletsel, hij wordt vervangen door Tanghe. #ANDKVO pic.twitter.com/IMVGp7abHK — KV Oostende (@kvoostende) March 6, 2022

LE DIRECT :