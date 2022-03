Le Real, avec Courtois et sans Hazard, étrille la Real Sociedad privée de Januzaj

Sans Eden Hazard, resté sur le banc, mais avec Thibaut Courtois, aligné dans le but, le Real Madrid a battu 4-1 la Real Sociedad, privée d’Adnan Januzaj blessé, samedi soir pour le compte de la 27e journée de Liga.

Les Merengue, 63 points au compteur, consolident ainsi leur 1e place en championnat, avec 8 points d’avance sur le FC Séville, accorché vendredi à Alaves (0-0)

Thibaut Courtoi s’est d’abord retourné sur un pénalty de Mikel Oyarzabal dès la 10e minute. Les troupes de Carlo Ancelotti ont réagi juste avant la pause grâce à deux sublimes frappes de loin signées Eduardo Camavinga (40e) et Luka Modric (43e), puis un pénalty de Karim Benzema (75e) et un dernier but de Marco Asensio (79e), s’offrant un large succès à quatre jours du choc contre le PSG en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Les Parisiens s’étaient imposés 1-0 à l’aller.