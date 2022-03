Coup Davis: Goffin espère que ce match va lui "redonner confiance", un "rêve qui se réalise" pour Zizou Bergs

David Goffin peut considérer son retour en Coupe Davis comme réussi. Le Liégeois, qui n’avait plus défendu les couleurs belges depuis 2019, a remporté ses deux matches en simple, deux succès qui ont aidé les troupes de Johan Van Herck à s’imposer 2-3 en Finlande, et ainsi se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe Davis en septembre.

Après avoir eu besoin de trois sets (7-5, 3-6, 6-3 ) pour battre Otto Virtanen (ATP 405) vendredi, David Goffin (ATP 68) a plusfacilement écarté en deux sets 6-4, 6-2 le N.1 finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 71) samedi après-midi. Et ce après avoir joué en double aux côtés de Sander Gillé dans un match que la paire belge a perdu 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) face à Emil Ruusuvuori et Harri Heliovaara.

"C’était vraiment une super journée", a déclaré David Goffin samedi soir. "Le double était d’un très haut niveau, on n’est pas passé loin. Puis j’ai enchaîné un simple après un double, ce que je n’avais jamais fait dans ma carrière. Mais les jambes étaient bien, je me sentais bien physiquement, j’ai très bien bougé, avec une belle agressivité. Ca a vraiment fait la différence aujourd’hui. Cette victoire m’a vraiment fait du bien", ajoute le N.1 belge, qui a pu prendre sa revanche sur Emil Ruusuvuori, qui l’avait battu il y a deux semaines à Doha. "Ce match à Doha m’a aidé aujourd’hui. Je menais aussi 6-4, 4-2 et je n’étais pas loin de conclure comme aujourd’hui;, mais le niveau était meilleur aujourd’hui".

David Goffin a aligné deux victoires, ce qui ne lui est arrivé que trois fois cette année, alors qu’il restait sur trois éliminations au 1er tour sur le circuit ATP. "J’espère que ce match va me donner la confiance dont j’ai besoin", avance le Liégeois. "En tous cas, ça m’en a donné ce weekend. Petit à petit, je suis monté en puissance. C’était vraiment top toute la semaine à l’entraînement et contre Emil, j’ai enfin pu montrer ce que je faisais à l’entraînement. Mon genou va très bien, ma cheville va très bien. J’étais vraiment à fond. Maintenant, il va falloir récupérer et dans quelques jours, c’est reparti à Indian, Wells. J’espère enchaîner avec de bons résultats et de bons matches là-bas".

L’équipe belge a pu compter sur le soutien d’un groupe de supporters qui a donné de la voix vendredi et samedi à Espoo. "Les supporters mo’nt aidé", dit David Goffin. "J’ai été étonné de voir autant de supporters, qui ont fait le déplacement. C’était super de voir les couleurs noir-jaune-rouge derrière nous. Ca fait du bien".