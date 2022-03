Tadej Pogacar, vainqueur des Strade Bianche: "Je n’ai cru à la victoire qu’à 5 km de l’arrivée"

"Étonnant, incroyable", furent les premiers mots de Tadej Pogacar interrogé à l’arrivée des Strade Bianche qu’il a éclaboussées de son talent après s’être échappé seul à plus de 50 km de Sienne.

"Ce n’est qu’à 5 kilomètres de l’arrivée que j’ai pensé que je pouvais gagner. Même dans la dernière montée (dans le dernier des 184 kilomètres, NDLR), je me suis retourné pour voir si quelqu’un revenait. Je suis super content d’y être arrivé."

Questionné sur son sentiment au moment de son attaque aussi loin de l’arrivée, le N.1 mondial a répondu: "normalement, c’est l’endroit où la course se lance. J’ai placé mon plus gros effort à Santa Maria, dans la montée, et personne n’a suivi. Je me suis retrouvé seul et j’y suis allé à fond. Je n’étais pas sûr (de gagner, NDLR), jusqu’à la dernière montée. Je regardais tout le temps où étaient les autres. C’était très intense, mon énergie diminuait de plus en plus et je suis parvenu à la gérer jusqu’au bout."

Personne ne s’était imposé après un solo de plus de 20 km aux Strade, Pogacar lui a réussi après 50 km d’échappée en solitaire: "il y a toujours une première, non? Parfois c’est après 20 kilomètres, parfois 10 kilomètres parfois c’est au sprint, on ne sait jamais ce qui va se passer."

En conférence de presse, le vainqueur est revenu sur son sentiment en prenant le départ de la course alors qu’il était désigné favori par nombre d’observateurs. "J’avais zéro pression de l’équipe. Elle a fait un super boulot. Quand on n’a pas de pression de l’équipe, on n’a pas à se soucier de la pression extérieure."

Revenant sur son échappée, le double vainqueur du Tour a reconnu que "ce fut vraiment de la souffrance presque tout le temps. Ce ne fut pas une course facile. Après dix kilomètres d’échappée, je me suis dit ‘ce n’est peut-être pas une bonne idée’, mais comme l’écart grandissait, j’ai continué à 100%."

Pogacar va disputer Tirreno-Adricatico cette semaine puis Milan-Sanremo avant de découvrir le Tour des Flandres. Au sujet de ce dernier, le vainqueur du jour ne croit pas y jouer un rôle aussi en vue. "J’en doute. Ce sera la première fois que je la courrai. Je suis très excité. Ce sera une très belle expérience. Cette course sera très différente de celle-ci. Une classique avec des coureurs de classiques qui se battent pour les positions et des choses du genre. Cela va être difficile."

"Tirreno, j’aime cette course. Je l’ai gagnée l’an dernier. Elle sera différente avec un contre-la-montre au début. Il y a quelques étapes difficiles. On a une équipe forte pour défendre le titre."

Milan-Sanremo? "C’est une course pour sprinter et je ne suis pas un sprinter. Elle est difficile, piégeuse, tactique. Si je suis en bonne forme, j’essaierai de faire quelque chose."