Guerre en Ukraine: après le report de l’évacuation de Marioupol, l’armée russe a repris "l’offensive"

L’armée russe a repris "l’offensive" après le report de l’évacuation de civils de deux villes assiégées dans le sud-est de l’Ukraine, dont Marioupol, a déclaré samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

"En raison de la réticence de la partie ukrainienne à influencer les nationalistes ou à prolonger le cessez-le-feu, les opérations offensives ont repris depuis 18H00, heure de Moscou", soit 15H00 GMT, a-t-il déclaré dans un message vidéo.

La Russie a annoncé plus tôt samedi un cessez-le-feu et l’ouverture de couloirs humanitaires pour évacuer les civils du port stratégique de Marioupol et de la ville de Volnovakha voisine.

"Pas un seul civil n’a pu quitter Marioupol et Volnovakha le long des couloirs de sécurité annoncés. La population de ces villes est détenue par des formations nationalistes comme boucliers humains", a ajouté le porte-parole du ministère de la Défense.

Il a également déclaré que des "bataillons nationalistes" avaient utilisé le cessez-le-feu pour "se regrouper et renforcer leurs positions".