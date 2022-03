Legend boucles : gros spectacle dans la spéciale de Vaux-sur-Sûre (vidéo)

Les amoureux de rallye et de vieilles voitures se sont donnés rendez-vous sur les petites routes bastognardes pour les Legend Boucles, où le spectacle est au rendez-vous.

La région bastognarde inondée par un généreux soleil, les conditions sont idéales pour les aficionados de rallye qui suivent les Legend Boucles tout au long du week-end. Les routes bien sèches sont par contre moins piégeuse pour les pilotes qui peuvent s’en donner à cœur joie et proposer un spectacle de haut vol aux spectateurs qui sont, cette fois encore, très nombreux à se masser le long des routes pour retrouver des Legend Boucles, qui n’avaient pas pu avoir lieu l’année dernière.

D’un point de vue sportif, le Français Stéphane Lefebvre, sur Ford Escort MK2 et favoris de l’épreuve, fait pour l’instant la course en tête. Il a déjà remporté trois spéciales dans cette première journée. Frédéric François (Ford Escort MK2), le régional de l’étape, Romuald Thirion (Opel Ascona A) et Stefaan Stouf (Ford Escort MK1) restent malgré tout dans ses parages

Alors qu’on le pointait également parmi les favoris, Cédric Cherain (Porsche 911 Gr.4) a rapidement dû abandonner à cause de problèmes d’embrayage. Son équipe est malgré tout parvenue à réparer sa voiture et le Belge était de retour pour le deuxième tour de la journée, comme l’autorise le règlement, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Les pilotes ont encore cinq spéciales au programme ce samedi et six autres sont au programme de ce dimanche.