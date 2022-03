Une aire de jeux aménagée à Besonrieux

Les travaux débuteront le 11 mars.

Les investissements se succèdent du côté de Besonrieux, qui profitera prochainement d’aménagement en vue d’améliorer la mobilité aux abords de l’école communale. La majorité PS-Ecolo vient en effet d’annoncer qu’une aire de jeux et qu’un terrain multisports seraient prochainement aménagés à deux pas de l’école justement, au bénéfice de la population. Les travaux débuteront dans quelques jours, le 11 mars si le planning est respecté.

Ce nouvel espace permettra aux enfants de jouer et de se dépenser à l’extérieur, dans un endroit spécifiquement aménagé pour eux et donc sécurisés. "Cela favorisera également la pratique du sport auprès des riverains de l’aire de jeux", insistent les autorités communales. Les travaux se veulent complets puisqu’à termes, ce sont un terrain multisports synthétique, une zone de fitness, un espace jeux dédié aux petits et un espace jeux dédié aux plus grands qui seront accessibles.

L’aménagement était en tout cas très attendu par les citoyens. En juillet dernier, regrettant l’absence d’espaces de jeux dans l’entité, la maison du Peuple de Besonrieux avait pris les devants en aménageant elle-même un agora space éphémère et mobile. À chaque ouverture de l’établissement, des jeux étaient installés et mis à la disposition des joueurs. Deux paniers de basket, un goal de football, un set de badminton, des jeux en bois d’extérieur et deux sets de pétanque étaient mis en prêt.

Le président de l’asbl regrettait la situation, expliquant que les habitants de Besonrieux avaient pris l’habitude de quitter leur village pour profiter des installations voisines à Familleureux, Braine-le-Comte ou Écaussinnes. "En 1993 déjà, on annonçait qu’un projet d’agora space verrait le jour. Les années ont passé sans que rien ne se concrétise. On a ensuite parlé d’en aménager un lorsque l’école communale a été construite mais là encore, on n’a rien vu venir. Elle est toujours promise, mais on attend désespérément", se désolait-il dans nos colonnes.

Autant écrire que l’investissement annoncé par la ville et le début de chantier imminent réjouiront ce dernier.